Preghiera e cambio di stili di vita per il creato: la risposta di Francesco a Greta

Questo mese definito “Tempo del creato” che si concluderà il prossimo 4 ottobre festa di san Francesco d’Assisi, viene considerato da Francesco “in profonda sintonia con gli uomini e le donne di buona volontà, insieme chiamati a promuovere, nel contesto della crisi ecologica che riguarda ognuno, la custodia della rete della vita di cui facciamo parte”. Francesco non è nuovo a questo orizzonte di pensiero e di riflessione per la natura in grave difficoltà.

L’enciclica Laudato Si’

Con la sua enciclica Laudato Si’ è diventato una sorta di portabandiera per uno sforzo congiunto a difesa del creato, dono prezioso dal quale l’uomo non può separarsi se non vuole perire.Riprendendo le gradi linee dell’enciclica, il papa lancia nuovamente l’allarme: “Abbiamo creato un’emergenza climatica, che minaccia gravemente la natura e la vita, inclusa la nostra”.

Il sinodo dei vescovi sull’Amazzonia

Con l’occhio al prossimo sinodo dei vescovi sull’Amazzonia che si svolgerà dal 6 al 27 ottobre prossimo, Francesco non si contenta di parole ma invita ad azioni di cambiamento: “E’ questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e su come le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi, spostamenti, utilizzo dell’acqua, dell’energia e di tanti beni materiali siano spesso sconsiderate e dannose. In troppi stiamo spadroneggiando sul creato. Scegliamo di cambiare, di assumere stili di vita più semplici e rispettosi! E’ ora di abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili e di intraprendere, in modo celere e deciso, transizioni verso forme di energia pulita e di economia sostenibile e circolare. E non dimentichiamo di ascoltare le popolazioni indigene, la cui saggezza secolare può insegnarci a vivere meglio il rapporto con l’ambiente”. Occorre non cedere “alle logiche perverse dei guadagni facili, pensiamo al futuro di tutti!”

L’Accordo di Parigi

Speciale importanza in questo senso il papa annette all’imminente vertice della nazioni Unite per l’azione sul clima, durante il quale i Governi “avranno l compito di mostrare la volontà politica di accelerare drasticamente i provvedimenti per raggiungere quanto prima emissioni nette di gas serra pari a zero e di contenere l’aumento medio della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”. Se si coglie questa opportunità si potrà rispondere anche “al grido dei poveri della terra” pensando ai quali si svolgerà anche il sinodo sull’Amazzonia.