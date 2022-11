Gregoracci in visita al Regno di Babbo Natale: 'Sembra di stare a Disney'

Viterbo, 23 nov. (Adnkronos) - "Mi piace più fare regali che riceverli. Oltre ai miei nipoti e a mio figlio, sostenendo molte onlus amo molto fare doni ai bambini meno fortunati". Con queste parole e questo spirito la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha fatto visita a Il Regno di Babbo Natale, a Vetralla, nel cuore della Tuscia (Viterbo). "Qui sembra di stare a Disney, ho scoperto questo luogo per caso, e sono rimasta incantata da tutto quello che ho visto". Infatti Elisabetta Gregoraci è stata la madrina della giornata che Il Regno di Babbo Natale ha dedicato ai suoi 10 anni di attività, dove è stata anche presentata Elfidea, linea di decorazioni esclusive e personalizzabili. Il sodalizio fra la conduttrice calabrese e quello che la stessa Disney Parigi considera come il Disney del Natale in Europa, nasce proprio per il suo legame fortissimo con la tradizione del periodo natalizio.

“Io ho sempre amato il Natale, per me vuol dire famiglia -ha raccontato Gregoraci- stare in casa con mio padre, mia sorella i miei zii, i miei cugini e mio figlio Nathan. Da pochi anni non ho più mia mamma, anche lei amava tantissimo questa festa. Però continuo a festeggiare la tradizione ogni anno. E anche quest’anno sarà così”. Reduce da successi televisivi davvero importanti, con “Battiti live” e con “Nudi per la vita”, si prepara anche alle caratteristiche culinarie che ramificano nella sua terra d’origine così come in tutta Italia. "Il 24 dicembre, per il cenone, sulla nostra tavola transitano 13 portate di pesce, perché viene rispettato il valore della vigilia. Il 25 invece c’è un po’ di tutto, compresi i dolci che sono un po’ l’essenza delle feste di Natale".

Impossibile che la presenza di Elisabetta Gregoraci passasse inosservata, ecco perché nei percorsi emozionali del Regno di Babbo Natale si sono formate lunghe attese di visitatori per poter fare un autografo con lei. Un test di popolarità non indifferente, anche per comprendere quanto il pubblico la ami e ricordi ancora oggi la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in cui è stato possibile conoscere la Elisabetta persona, al di là del personaggio che già tutti conoscevano. "La mia è stata un’esperienza molto forte e gratificante -ha raccontato a chi le chiedeva un parere sull’edizione attualmente in onda- resto sempre dell’idea che per me era come mettermi alla prova. E ci sono riuscita. Se lo rifarei? E’ una domanda difficile, oggi per me impossibile rispondere. Cosa penso del Covid che si è abbattuto fra i concorrenti quest’anno? Che non dobbiamo abbassare la guardia. Siamo tornati alla normalità ma dobbiamo sempre mantenere alta l’attenzione, e comprendere che per ora dobbiamo imparare a conviverci".