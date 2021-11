Arriva il nuovo green pass, le regole su tamponi e vaccini per salvare il Natale

Spingere al massimo la terza dose, insistere nel tentativo di ridurre lo zoccolo duro dei non vaccinati, essere pronti ad aggiustare in corsa i provvedimenti in atto in caso di peggioramento, attuare misure locali se i contagi dovessero esplodere e gli ospedali andare in sofferenza. Il governo si prepara ad affrontare la quarta ondata del Covid ribadendo che è necessario non abbassare la guardia: cautela, dunque, ma niente drammatizzazioni. Anche perché, affermano fonti dell'esecutivo, sono i numeri a determinare le scelte e i dati dicono che il 'sistema Italia' sta tenendo, anche grazie a scelte più rigide rispetto ad altri paesi europei.

Un intervento ci sarà prima di Natale

Si interverrà con un decreto, come già fatto a luglio, per portare lo Stato di emergenza almeno fino alla fine di marzo. Previsto anche l'allungamento dell'obbligo del green pass. In questo caso ci sarà però da valutare un aspetto: il pass ha validità un anno mentre il richiamo della terza dose va fatto a sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale. Significa che anche chi deciderà di non fare la terza dose avrà un green pass valido. Elemento che potrebbe contribuire a non far decollare la nuova campagna vaccinale.

Come può cambiare il Green pass

- Certificazione solo per i vaccinati. Questa una delle ipotesti ma di difficile percorribilità perché rischierebbe di inasprire il clima sociale e politico.

- Durata green pass per i vaccinati: la durata della certificazione verde, inizialmente proprio fissata a 9 mesi e poi portata a 12 per i vaccinati, potrebbe nuovamente essere ridotta di 3 mesi e tornare ad avere una validità di 9 mesi. Ma questo solo per chi ha fatto il vaccino. Una mediazione ritenuta valida dal ministro della Salute, che esclude si possa arrivare a 6 mesi.

- Durata green pass per i guariti: il governo intende avviare un percorso di approfondimento per capire se ci siano le condizioni per valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti. “Le evidenze suggeriscono che il rischi di reinfezione è basso se l’esposizione a variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale”, ha spiegato Speranza.

Obbligo green pass al lavoro, tutte le regole

La durata dei tamponi e il green pass

Discussione aperta la sull'attendibilità dei tamponi antigenici e c'è chi propone di escluderli come mezzo per ottenere il Green pass, da limitare invece ai soli vaccinati, guariti e coloro che si sono sottoposti al più sicuro test molecolare. La misura sembrerebbe tuttavia poco percorribile. Si sta pensando di portare il periodo di validità del green pass ottenuto con il tampone da 72 ore a 48 per i molecolari e da 48 ore a 24 per i rapidi. La decisione è molto delicata, perché va a impattare fondamentalmente su quei cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi. Sarebbe un altro passo verso il convincimento per chi ancora non ha cominciato il ciclo di immunizzazione, ma anche una stretta per rendere i controlli che vengono fatti con i test più frequenti e precisi.

Il nodo delle terze dosi e bambini

Il governo è anche orientato, se il parere dell’Ema sulle vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni sarà positivo – parere chiesto il 18 ottobre e previsto tra metà e fine dicembre – aprire le vaccinazioni anche a questa fascia di età. In questo senso avanza anche l’ipotesi dell’estensione del Green pass obbligatorio per l’accesso a buona parte delle attività per i bambini. "Se vogliamo evitare nuove chiusure che i cittadini non accetterebbero più e l'economia non sopporterebbe, dobbiamo rafforzare la campagna vaccinale, a partire dalle terze dosi" ripete il professor Gianni Rezza direttore Prevenzione del Ministero della Salute.