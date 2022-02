Green pass: sit-in a Cagliari per 'stop su trasporti isole'

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - "Siamo isolani o isolati? No al confino". È lo slogan della manifestazione davanti al porto di Cagliari e di fronte al Consiglio regionale per dire no al Super Green pass sui trasporti. Il sit-in si svolge - spiegano gli organizzatori - in concomitanza con la scadenza della proroga concessa per motivi di salute e di studio a chi deve muoversi dalla Sardegna. Un discorso che riguarda anche le isole minori. Pronto un documento da sottoporre alla Regione per l'adozione di soluzioni simili a quelle adottate da Sicilia e Calabria per salire sui traghetti anche senza Green pass. Esposti una decina di striscioni. Uno riassume in due parole il senso della mobilitazione: "Sardi sequestrati". (ANSA).