Green pass: Sileri, estensione a 1 anno ha basi scientifiche

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "In alcune categorie vi è una riduzione dell'immunità offerta dai vaccini e quelle categorie verranno richiamate per una terza dose prima. Per il resto della popolazione l'evidenza è che l'immunità si avvicini ad un anno. In ogni caso dai sei mesi per i meno immuni-competenti ai 12, forse anche qualcosa di più, per alcuni vaccini, ma ce lo dirà la scienza, vi sarà un richiamo. Ecco da dove nasce l'estensione del Green Pass, da una solida base scientifica". Lo conferma, a Radio 1 in Campo, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute conclude che "è auspicabile che ad oggi usiamo i vaccini che abbiamo, ma per il prossimo anno ve ne saranno alcuni 2.0 che andranno a meglio coprire eventuali varianti identificate". (ANSA).