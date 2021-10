Green pass: alla Saras tamponi a 8 euro per chi è sprovvisto

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - La verifica del green pass obbligatorio alla Saras - circa milletrecento dipendenti nello stabilimento di Sarroch (Cagliari) - una delle principali aziende in Sardegna per numero di occupati, è iniziata alle 6 del mattino. Quasi tutti i lavoratori si sono presentati con il certificato cartaceo o sul telefonino. Ed è bastato il semaforo verde del programma di controllo, l'applicazione "Verifica C19", per andare tranquillamente al proprio reparto. Per chi, invece, non ha avuto la possibilità o il modo di effettuare vaccino o tampone, l'azienda ha allestito una postazione temporanea autorizzata, vicino al piazzale antistante la Raffineria Sarlux, dove poter effettuare i tamponi in aggiunta ai laboratori autorizzati territoriali. Un vero e proprio hub interno aperto tutti i giorni della settimana negli orari prima dei cambi turno e ingresso giornalieri. Il tampone in azienda ha un costo "calmierato" di otto euro. Ed è un servizio garantito un po' per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, un po' per garantire la massima sicurezza. E anche, per assicurare la massima e continua funzionalità degli intoppi. Una giornata-test, ma al di là della sistemazione dell'hub, è stato un normale turno lavorativo identico agli altri. Una strategia anti Covid partita da lontano, dai primi giorni dell'emergenza sanitaria. (ANSA).