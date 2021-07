Green pass obbligatorio da lunedì per viaggi, spettacoli e sport. Ma niente zona gialla per tutta l’estate

Domani il governo Draghi dovrebbe dire sì al decreto che impone anche in zona bianca di esibire il green pass per spettacoli, viaggi e sport. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera continua invece la discussione per quanto concerne i ristoranti al chiuso, a proposito dei quali sembrerebbe prevalere una linea soft con la previsione di una richiesta di pass “leggero” rilasciato a chi abbia fatto almeno una dose di vaccino, o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Sarebbero queste le condizioni per lasciare tutto il Paese in zona bianca in estate.

La variante delta

Intanto preoccupa la variante Delta che continua a far aumentare i contagi. Aumentano anche i vaccinati, ma – riporta il giornale – in maniera molto lenta. Il governo sarebbe orientato per questo a consentire gli ingressi nei luoghi affollati solo a chi risulti immunizzato o guarito o abbia fatto un tampone risultato negativo. Il decreto sarà comunque approvato domani ed entrerà in vigore il 26 luglio.

La situazione

Ma qual è la situazione? I dati dell’ISS dicono – spiega il Corriere – che con i parametri attuali certe regioni sarebbero destinate a tornare in zona gialla da venerdì. Il Lazio sarebbe tra queste, perché supera i 50 casi settimanali su 100mila abitanti. Ma questo sistema è destinato a cambiare. Conteranno infatti e soprattutto i numeri dei ricoverati in area medica e in terapia intensiva.

Pare che l’esecutivo pensi a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici. Invece la richiesta delle regioni è di salire al 20 e al 30 %.

La decisione su queste questioni verrà comunque demandata alla cabina di regia.

Green pass obbligatorio

Il documento condiviso dai presidenti delle regioni prevede la certificazione verde per i grandi eventi sportivi e di spettacolo, le discoteche, le fiere e i congressi. “È il via libera atteso dal governo – scrive il Corriere - che oggi inserirà nell’elenco anche i treni a lunga percorrenza, gli aerei e le navi. Servirà il certificato pure per i ristoranti al chiuso, ma – come si diceva - è probabile che basterà soltanto la prima dose di vaccino”.

Cinema e teatri

Al cinema e al teatro bisognerà presentare la carta verde all’ingresso, ma non sarà indispensabile occupare i posti alternati e le sale potranno essere riempite.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza verrà prorogato oltre il 31 luglio, quindi potrà continuare lo smart working. Probabilmente si arriverà al 31 dicembre.