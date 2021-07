Green pass: un migliaio a Padova, in corteo tante famiglie

(ANSA) - PADOVA, 31 LUG - Oltre un migliaio di persone hanno preso parte Padova al corteo organizzato dai movimenti contro il green pass e le vaccinazioni anti-Covid. Una manifestazione rumorosa, ma pacifica, con dimostranti di tutte le fasce d'età, in particolare giovani famiglie con bambini. Anche a Padova sono risuonati i soliti slogan "ibertà, libertà' "no al green pass' e 'lasciate stare i bambini'. Il serpentone è partito da piazza del Duomo e, snodandosi per le vie del centro storico, è confluito fino in Prato della Valle. Poche centinaia di persone, invece, hanno caratterizzato la protesta a Verona e a Vicenza, circa 400, riunitisi in Campo Marzo. (ANSA).