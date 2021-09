Le Messe restano esentate dall'obbligo del Green pass. Vale in Italia, come anche in Vaticano, uno dei pochi Stati al mondo che, a partire dal primo ottobre, chiederà la certificazione verde anche solo per varcare i portoni di ingresso. Ma per le celebrazioni non sarà richiesto. "La certificazione verde non è richiesta per partecipare alle celebrazioni - ha detto il cardinale e presidente della Cei, Gualtiero Bassetti -. Si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote".

"Resta valida la trattativa del 2020"

Bassetti ha precisato che il termine "trattativa", che aveva usato parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea dei vescovi europei ("Noi abbiamo una trattativa con il governo, andiamo secondo quella"), in realtà faceva riferimento al Protocollo sottoscritto l'anno scorso. "Si tratta di una trattativa compiuta nel 2020, e che continua a essere valida ancora per l'oggi", ha puntualizzato il cardinale. La parola trattativa lasciava invece immaginare un cambio di regole che avrebbe creato malumori tra i fedeli e spaccature nella Chiesa italiana. Ipotesi che al momento non è all'orizzonte anche se, anche nel passato, non è mancato chi, tra politici o ad esempio gente dello spettacolo, penalizzata nei mesi di chiusure per il Covid, ha rimarcato questa differenza.

"Nessun privilegio"

Ma la Cei rimarca che non c'è "nessun privilegio: come tutte le religioni, abbiamo firmato un nostro accordo" con il governo e "finora nelle chiese abbiamo rispettato tutte le regole che ci siamo posti", ha spiegato Bassetti. D'altronde la Chiesa, e in primis quella italiana, ha sempre ribadito il suo sostegno alla campagna vaccinale. La Cei, all'inizio dell'emergenza, ha messo a disposizione le parrocchie per effettuare i vaccini e qualche giorno fa ha chiesto a tutti i vescovi di sollecitare sacerdoti e operatori pastorali a vaccinarsi. "Non un obbligo ma un atto d'amore", è stato più volte detto. E Bassetti ha ribadito: "si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute, per prevenire. E al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia che abbiamo".