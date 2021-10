Green pass: innalzata vigilanza attiva per Sala

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Dopo le minacce ricevute su una chat Telegram di no green pass verso il sindaco di Milano, il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Riccardo Saccone questa mattina ha deciso l'innalzamento della vigilanza attiva per Giuseppe Sala. La vigilanza era già prevista ma ora sarà più capillare, con passaggi delle pattuglie davanti alla sua abitazione e attenzione particolare agli eventi a cui parteciperà. (ANSA).