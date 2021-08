Green Pass, entrate in vigore le nuove regole

Roma, 6 ago. (askanews) - Senza Green Pass non si entra. E' scattato l'obbligo della certificazione anti-Covid19 per sedersi in ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, palestre e piscine, ma anche per spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.Tra incertezze e qualche protesta due italiani su tre hanno già in tasca un Green Pass, sia pure quello valido solo 48 ore dopo un test antigenico."Siamo entrati in un ristorante e ci hanno chiesto il Green Pass e abbiamo fatto vedere il Pdf e hanno scannerizzato il Qrcode e ci hanno fatto accomodare"."Siamo appena entrati ci hanno chiesto il Green Pass eravamo più persone e alcuni non lo avevano perchè non hanno ancora fatto il vaccino e quindi abbiamo preso da asporto".Il controllo del certificato è affidati ai gestori dei servizi, a vegliare sul rispetto delle regole sono invece le forze dell'ordine.