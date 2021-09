Green pass: corteo di protesta in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Si sono ritrovati in piazza Fontana, a Milano i no Green pass e sono partiti in corteo al grido di 'Libertà' fermandosi prima in piazza Duomo e poi arrivando davanti alla sede dell'Università Statale di Milano e poi dirigendosi verso Palazzo di Giustizia. Un corteo che ha costretto alla modifica di alcune linee dei mezzi pubblici. "Noi siamo il popolo", "No green pass" e insulti a Draghi, a Bassetti e Burioni sono alcuni degli slogan che scandiscono gli oltre 1.500 manifestanti che hanno anche intonato l'inno di Mameli (ANSA).