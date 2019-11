Perché hanno ucciso Serena Mollicone? 18 anni per avere la verità ma ora suo padre è grave

E' in prognosi riservata all'ospedale di Frosinone, Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, la studentessa di Arce, Frosinone, uccisa nei primi giorni di giugno 2001 e il cui corpo fu ritrovato abbandonato tra i rifiuti in un bosco dell'Anitrella, che ha poi preso il nome di 'Fonte Serena'. L'uomo è stato operato per un infarto e le sue condizioni, a quanto pare, sarebbero molto delicate. Guglielmo Mollicone, 71 anni compiuti quattro giorni fa, ha avuto un malore la notte scorsa ed è stato subito soccorso. Immediato il trasferimento a Frosinone, dove i medici hanno fatto il massimo per evitare conseguenze peggiori. Sottoposto a intervento, Guglielmo adesso si trova nel reparto di Rianimazione dello Spaziani.

Anni di rabbia senza mai mollare

L'improvviso malore è arrivato a pochi giorni dall'apertura del processo per i cinque indagati per l'omicidio di sua figlia Serena, vale a dire l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie, il figlio Marco, e altri due carabinieri. L'udienza preliminare è stata rinviata al 15 gennaio, quando il gup di Cassino dovrà decidere se procedere con il rinvio a giudizio o no. Guglielmo Mollicone dal giorno della scomparsa della figlia non ha mai risparmiato energie per cercare di arrivare alla verità e rendere, così, giustizia a Serena. Proprio pochi giorni fa in vista dell'udienza preliminare, poi rinviata per un difetto di notifica al gennaio prossimo, il padre di Serena si diceva fiducioso e sereno. "Credo nel lavoro svolto in questi anni dalla magistratura inquirente e credo nella giustizia", ha detto l'uomo alla vigilia dell'udienza che dovra' decidere la sorte processuale del maresciallo Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, della moglie Anna Maria, del figlio Marco, del maresciallo Vincenzo Quatrale e dell'appuntato Francesco Suprano.

Una brutta storia di droga e quel colpo ricevuto in caserma

Mottola, i suoi familiari e Quatrale sono accusati di concorso in omicidio. Per Quatrale inoltre si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, mentre l'appuntato Francesco Suprano deve rispondere di favoreggiamento. "Si arriva a questa udienza dopo che per due volte ci siamo opposti a delle richieste di archiviazione: ora c'e' una prospettiva importante per dare giustizia e verità alla famiglia di Serena, proprio per questo abbiamo prodotto una mole di documenti", ha sottolineato l'avvocato Dario De Santis che assiste i familiari della vittima. Per la Procura di Cassino la giovane Serena morì dopo essere stata spinta contro una porta dentro la caserma dei carabinieri di Arce forse dopo un litigio col figlio di Mottola, Marco. La ricostruzione del delitto tratteggiata dalla perizia medico-legale indicò una compatibilità tra lo sfondamento della porta dell'alloggio della caserma dei carabinieri di Arce e la frattura cranica riportata dalla studentessa diciottenne. Una vicenda quella della morte di Serena Mollicone avvolto per anni dal mistero e che potrebbe essere stato scatenato da un movente terribile: forse serena il giorno in cui morì era andata nella caserma dei carabinieri per denunciare alcuni traffici, forse legati alla droga. Poi la lite e la tragedia. Da quel giorno sono passati 18 lunghissimi anni nei quali il padre di Serena ha più volte chiesto verità.