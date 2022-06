G7, si lavora a un tetto sul prezzo del greggio russo. Michel avverte: "Attenti a non danneggiare 27 Stati per colpirne uno"

Tetto al prezzo del petrolio russo e quindi nuove sanzioni per Putin: al vertice del G7 in corso al castello di Elmau, sulle Alpi bavaresi, "c'è stata un'ampia discussione" tra i leader che hanno pranzato insieme incentrata su questi temi. Ma adesso "le questioni nel dettaglio" verranno gestite dagli sherpa, nell'ambito degli incontri a margine del summit per capire come funzionerebbe, in connessione con le sanzioni già approvate dai Paesi occidentali e dal Giappone contro Mosca per la guerra in Ucraina. Quel che sembra confermato è che sono state quasi abbattute le resistenze tedesche. La proposta viene discussa al G7 su impulso degli Usa, dove la benzina ha raggiunto i 5 dollari al gallone. Tra gli altri temi sul tavolo, il faro è su energia e inflazione.

Il gioco si basa sulle assicurazioni delle navi petroliere. Le compagnie assicurative, per lo più statunitensi, britanniche e europee, si occupa no dell'assicurazione e della riassicurazione, nel senso che le compagnie, per limitare i rischi, si riassicurano. Pertanto l'utilizzo delle assocurazioni come leva, che imporrebbe il tetto al greggio trasportato, potrebbe rendere la questione insidiosa e potenzialmente dannosa per la Russia. Ma, dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha spiegato che il meccanismo va studiato "nei dettagli", poiché bisogna essere "sicuri" che colpisca la Russia e non renda la vita "più difficile" ai Paesi dell’Ue, che "sono 27". Una misura simile andrebbe approvata all’unanimità: il sesto pacchetto di sanzioni Ue, che prevedeva un embargo sulle importazioni di petrolio dalla Russia, è rimasto bloccato per quattro settimane dal veto dell’Ungheria, rimosso solo dopo che Budapest, e altre capitali dell’est, hanno ottenuto una deroga per il petrolio via tubo proveniente dalla Russia.

Biden punta anche l'oro russo

Il presidente statunitense, Joe Biden, ha annunciato la volontà di bandire l'importazione dell'oro russo. Ma il presidente del consiglio Ue, Michel ha spiegato che si deve evitare che i paesi Ue diventino vittime collaterali delle sanzioni. E ha auspicato una intesa per l'uscita del grano dai porti del Mar Nero.

Biden e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno discusso anche "delle sfide poste dalla Cina" nel loro bilaterale prima dell'inizio del vertice. I due leader hanno ribadito la necessità di “colmare” il divario nelle infrastrutture a livello globale. L'americano ha elogiato l'omologo tedesco "per l'impatto che Berlino ha avuto sull'Europa spingendola a muoversi sull'Ucraina", secondo quanto riferiscono i giornalisti americani al seguito. Nel colloquio bilaterale prima dell'inizio del G7 il presidente Usa ha definito la Germania "uno dei nostri alleati più veloci e più stretti".

Verso il Cremlino immagine di compattezza

L'immagine che viene spedita all'indirizzo del Cremlino è quella di "unità", affermando una compattezza granitica sul fronte della guerra, anche se sul petrolio e sul gas le divergenze non sono ancora appianate.

E nel giorno in cui i missili russi tornano a far sentire il loro suono di morte a Kiev, emerge con ancora maggiore chiarezza la necessità che i leader del G7 "stiano uniti e sostengano gli ucraini nella difesa del loro Paese", ha detto Scholz, in una dichiarazione alla stampa. "Siamo uniti - ha aggiunto - dalla nostra visione del mondo. E siamo uniti dalla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto".

"Saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. L'impatto globale negativo della guerra russa sarà al centro dei nostri scambi al G7", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.