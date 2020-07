Il ballo delle mascherine: quando e dove è obbligatorio metterle dopo il 15 luglio

Il diradarsi dei casi di coronavirus ha comportato l’allentamento di talune cautele, tuttavia alcune norme e restrizioni restano e non bisogna dimenticarlo. Inevitabile porsi alcune domande. In particolare, vista la situazione, bisogna portare sempre la mascherina oppure no? In realtà a volte non è facile comprendere in quali occasioni e luoghi c’è l’obbligo della mascherina, visto il sovrapporsi di disposizioni regionali e nazionali. Ma vediamo di mettere alcuni punti fermi.

La nuova normativa in vigore dal 15 luglio – va detto subito – impone l’obbligo della mascherina solo al chiuso. Restano la disposizione sul distanziamento fisico e la pratica di igienizzazione frequente delle mani.

Dove bisogna sicuramente metterla

Dove è obbligatorio quindi mettersi la tanto discussa mascherina? Come ricorda il Sole 24 Ore va indossata negli uffici pubblici e nei supermercati, ma anche in palestra, al cinema, a teatro, nei musei, dal parrucchiere e dall’estetista. Stessa cosa sui mezzi di trasporto. E devono farlo sia i gestori che i clienti.

Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, le persone con disabilità che ne sconsiglino l’uso e chi interagisce con loro.

In linea generale poi la mascherina va utilizzata quando non risulti possibile mantenere la distanza di almeno un metro, e resta indispensabile l’accostamento con la pulizia costante delle mani.

La Lombardia

Da metà luglio anche in Lombardia, dove certe regole erano per ovvi motivi più stringenti, la mascherina potrà essere evitata quado si sta all’aperto. Cosa che, ovviamente, non vale più quando ci sono persone a meno di un metro di distanza.

Mascherine e sguardi (Ansa)

La Toscana

Ci sono insomma anche delle disposizioni regionali. In Toscana – ricorda ancora il quotidiano economico – si potrà assistere senza mascherina agli spettacoli all’aperto, sempre con l’intesa che dovrà essere subito indossata quando risulti impossibile mantenere la distanza di sicurezza. Si potrà inoltre ballare in coppia, ma solo tra congiunti. Possibile giocare a carte senza la mascherina ma ricordandosi di igienizzare spesso le mani e di cambiare frequentemente i mazzi di carte.

Lo studio del Cnr

Intanto il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), il più grande ente pubblico di ricerca italiano, ha sfornato uno studio per valutare l’impatto del caldo in presenza di mascherina e – nel caso – di guanti. Più precisamente l’Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze ha pubblicato su Science of the total environment, una ricerca su come integrare l’uso di dispositivi di protezione individuale con la gestione degli effetti negativi del caldo sull'uomo. Si tratta di "informazioni utili per salvaguardare la salute dei lavoratori e assicurare la produttività di diverse aree professionali", spiega Marco Morabito del Cnr.

Una versione più avanzata del dispositivo sarà realizzata – si legge sul giornale - nell’ambito del progetto italiano di Worklimate, iniziato il 15 giugno, coordinato dal Cnr e finanziato da Inail.

Salvini

A proposito di mascherine, infine – come si legge sempre sul Sole – non mancano le polemiche politiche. Matteo Salvini, per esempio, facendo riferimento alla vicenda dei camici della Lombardia su cui indaga la procura milanese, vorrebbe che si indagasse anche in altre direzioni. “Io chiedo pubblicamente che qualcuno indaghi sulle mascherine della Regione Lazio pagate e mai arrivate, se c'è gente che vuole indagare sui camici regalati facciano pure, io chiedo che qualcuno indaghi sulle mascherine pagate dalla regione Lazio, lì c'è qualcosa che è stato pagato e non è mai arrivato”, afferma.