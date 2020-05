Il governo: ritorno a scuola in sicurezza. Il sindacato: servono certezze, pronti allo sciopero

Uno dei settori dove il governo dovrà dare il meglio di sé nella complessa Fase 2 è la scuola. Il ritorno sui banchi è un problema che coinvolge soprattutto i più piccoli, perché come nota l’onorevole Rosa Maria Di Giorgi in una recente intervista a TiscaliNews “è come se ci fossimo dimenticati di loro e, loro, il nostro futuro, sono finiti in fondo alla lista delle priorità”. Bisognerà dunque recuperare l’eventuale gap e pensare alle esigenze di quei genitori che una volta rientrati al lavoro non sapranno a chi affidare i figli. Per la Fase 2 bisogna dunque porsi un particolare obiettivo: far “riaprire le scuole, come se fossero centri estivi, per dare un luogo protetto dove si organizzano attività anche durante il periodo estivo. Una parte almeno”. Senza contare che adesso emerge pure che “nella fascia d’età 3-10 anni – come si evidenzia nell’intervista fatta da Claudia Fusani - solo il 2 per cento ha fatto in questi mesi didattica a distanza due volte alla settimana. E altri che certificano come i due mesi di lockdown hanno fatto aumentare del 20% le violenze sui bimbi”. C'è poi il nodo dei concorsi e resta il rischio Covid. E c'è da affrontare la posizione critica del sindacato.

Le parole di Azzolina e Conte

Qualcosa comunque si muove. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in audizione alla Camera ha garantito che “il governo accompagnerà il ritorno a scuola in sicurezza e considerate le condizioni determinate dall' evoluzione epidemiologica".

Mentre il premier Giuseppe Conte nell'informativa di giovedì sul Covid-19 alle Camere ha specificato che "la gestione del rientro a scuola a settembre comporterà ingenti costi di organizzazione e le scorse settimane ci hanno mostrato l'importanza di aumentare la digitalizzazione dei nostri istituti e della nostra didattica: proprio a questo fine stanziamo 1 miliardo e 450 milioni di euro in due anni a beneficio della scuola".

Scuola al tempo del Covid (Ansa)

"Regole chiare e flessibili"

"Voglio rassicurare i dirigenti scolastici preoccupati per le responsabilità: stiamo lavorando per fare sì che non ricada tutto su loro spalle, ci saranno regole chiare e flessibili" ha spiegato nell’audizione in Commissione Cultura la ministra dell'Istruzione. "La chiusura della scuola è stata operata in stretto collegamento con le autorità sanitarie. Il Dottor Miozzo proprio ieri ha ricordato quale sarebbe stato il rischio se avessimo tenute aperte le scuole. La riapertura avverrà in modo graduale. Stiamo predisponendo tutte le fasi per la riapertura" a settembre e lavorando ad un protocollo per la sicurezza che sarà chiuso a breve. Siamo consapevoli dell'importanza della scuola nel contesto sociale: il governo ha messo a punto piano per i centri estivi che sosteniamo in pieno".

Il sindacato annuncia battaglia

Intanto i sindacati della scuola annunciano però battaglia. "La tregua è finita. La Cgil scuola non esclude lo sciopero. Il governo non creda che è tutto a posto" ha detto il segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli. Pronta allo sciopero della scuola anche la Uil con Pino Turi e lo Snals di Elvira Serafini. "E' il momento che il governo faccia delle scelte", hanno detto i sindacalisti. I motivi del malessere stanno soprattutto nella questione del reclutamento dei precari e sulla ripartenza a settembre.

La nota

In una nota congiunta Filcams e FLC CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Nazionale) ritengono “indispensabile organizzare la riapertura della scuola per i bambini e i ragazzi, per il personale della scuola, per il personale delle pulizie e mense scolastiche”. Però “in previsione della riapertura dell’anno scolastico 2020/2021 c'è bisogno di discutere delle tante problematiche ancora non affrontate”.

“È fondamentale che la scuola - statale, paritaria e privata - l'università e le attività di formazione professionale, ripartano in presenza. Per farlo è ineludibile individuare misure che garantiscano la sicurezza e la salute degli studenti e delle studentesse, delle lavoratrici e lavoratori e la continuità del lavoro.”



Secondo i sindacati di categoria, "servono certezze rispetto alla ripresa a settembre dell’anno scolastico 2020/2021 e alla contestuale ripresa delle attività complementari come le pulizie e le mense. È necessario che anche il servizio di mensa scolastica riprenda contestualmente alla didattica, dato il ruolo riconosciuto alla mensa quale parte integrante dell'offerta formativa". Si tratta di “un presidio per garantire la salute e fonte di nutrimento per bambini e ragazzi a supporto anche di famiglie vulnerabili”.

"Occorre definire in maniera anticipata la riorganizzazione del comparto: vanno discussi i tempi, gli spazi, le modalità operative, con l’obiettivo di garantire un servizio ad alto valore di socialità e dare continuità occupazionale e reddituale a tutte le lavoratrici e lavoratori occupati nelle mense scolastiche".



“Per questo” concludono Filcams e FLC CGIL “da subito il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca devono attivare incontri sindacali congiunti anche con le Organizzazioni di Categoria che rappresentano i lavoratori di questa importante attività nelle migliaia di istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle università, coinvolgendo ANCI e Conferenza delle Regioni, perché la ripresa dell’anno scolastico avvenga in presenza, in sicurezza, con la tutela di tutto il lavoro.”

La ministra Lucia Azzolina (Ansa)

Il concorso straordinario

"Sul concorso straordinario riservato ai docenti precari lavoriamo per una soluzione che dia le giuste risposte al mondo della scuola compatibilmente con l'emergenza in corso. Il Ministero dell'Istruzione ha già dato ampie garanzie perché la prova si possa svolgere in sicurezza. Il Paese sta operando una progressiva riapertura delle attività, non si vede perché continuino pressioni per non far svolgere le prove concorsuali in estate con poche persone per istituto", afferma Bianca Laura Granato, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. "Tuttavia, nell'eventualità di una ripresa del contagio le soluzioni possibili sono già sul tavolo. La Ministra Azzolina ha dato la massima disponibilità al dialogo e con lei siamo giunti a prospettare una soluzione di buon senso da inserire nel decreto in discussione al Senato - aggiunge - fermo restando il concorso straordinario in estate, come previsto dai bandi pubblicati, si preveda una clausola "di emergenza" legata all'eventualità di un ritorno della pandemia che renda impossibile lo svolgimento delle prove. In quel caso si procederebbe con l'assunzione a tempo determinato dei docenti e al differimento della prova scritta in fase successiva durante l'anno. Come sempre il Movimento 5 Stelle fa la sua parte con la massima apertura al confronto, ma garantendo al mondo della scuola un punto imprescindibile: l'accesso al ruolo di docente deve avvenire attraverso una prova che garantisca la qualità e la preparazione di chi andrà a svolgere il delicatissimo ruolo di insegnante".

Prove DSGA

La maggior parte delle commissioni ha sostanzialmente concluso le operazioni di valutazione delle prove scritte per i Dsga (direttore servizi generali amministrativi, in pratica la figura a capo del personale ATA nella scuola e nella gerarchia scolastica, figura che viene subito dopo il dirigente scolastico) e sta procedendo allo scioglimento dell'anonimato. In alcune regioni, è già stata fissata la data di inizio delle prove orali. Lo ha detto oggi in audizione alla Camera la ministra dell'Istruzione Azzolina. Le pubbliche amministrazioni, con riferimento alle prove orali dei concorsi, possono procedere con lo svolgimento in videoconferenza della prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Si tratta di una clausola di maggiore tutela che, ove dovesse esser necessaria nell'ipotesi di mutamento in peggio delle condizioni epidemiologiche, consentirà lo svolgimento delle prove orali in tempi utili per le assunzioni dei nuovi DSGA. Nelle prossime ore il Ministero dell'istruzione emanerà una specifica nota, dando istruzioni precise sulle modalità di prosecuzione del concorso, in modo da raggiunger l'obiettivo di assumere a settembre i vincitori, nelle varie regioni.