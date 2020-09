Governo: Boccia, bene Zingaretti, chi vuole cambiare lo dica

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Sposo appieno le parole di Zingaretti che oggi dice una cosa molto chiara: chi non crede a questa alleanza lo dica". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, durante un'intervista ad Agorà Estate su Rai3. Secondo il ministro, poi, le elezioni regionali non saranno un test per il governo "perché M5S e Italia Viva non hanno avuto fino in fondo il coraggio di allearsi con noi". "Il governo - ha aggiunto - non è rappresentato, anzi in alcune regioni siamo avversari politici". (ANSA).