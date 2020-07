Dodicenne cade in un pozzo di 30 metri durante il centro estivo, morto sul colpo

Tragedia a Gorizia dove un dodicenne è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg. Il corpo del bambino, Stefano questo era il suo nome, è stato recuperato dai vigili del fuoco sul fondo del pozzo. Ancora non sono state accertate le cause dell'incidente ma è probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco.

La tragedia

Secondo la prima ricostruzione Stefano è caduto in un pozzo artificiale nei pressi di un palazzo mentre giocava con gli amichetti del centro estivo a cui partecipava, morendo sul colpo. Il bambino stava partecipando a una caccia al tesoro e ad attività di orientamento quando, per trovare alcuni indizi, si sarebbe arrampicato sulla copertura.. La struttura però non ha retto e il bambino vi è precipitato.

Pozzo artificiale

Il pozzo dalla muratura circolare alta circa 50 centimetri che si trova in un parco in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo. Purtroppo il pozzo quando Stefano è caduto era completamente vuoto. Sul fondo non c'era nulla che potesse in qualche modo attutire la sua caduta.

Il sindaco Gorizia: "Distrutti da dolore"

"E' una tragedia che non riesco nemmeno a commentare, sono distrutto dal dolore per questo dramma che ci colpisce in maniera così devastante": lo ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Il primo cittadino, appena appresa la notizia della tragedia, è corso sul posto. "La nostra comunità è letteralmente sconvolta per quanto successo - ha concluso il sindaco - il piccolo è figlio di una coppia molto nota in città: nei prossimi minuti mi recherò personalmente a casa loro per far sentire la vicinanza della comunità".