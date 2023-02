'God save the Wine 2023' arriva negli Hard Rock Cafe di Firenze e Roma

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - 'God Save The Wine' il festival promosso da Firenze Spettacolo, in collaborazione con PromoWine sotto la direzione artistica di Andrea Gori, wine critic tra i più apprezzati in Italia, torna per la nona edizione nell’Hard Rock Cafe di Firenze giovedì 23 febbraio e per la prima volta a Roma il 9 marzo nell’Hard Rock Cafe di Via Veneto. Portare lo spirito del rock nel mondo del vino, questa la mission del festival. Un modo per rompere gli schemi e stravolgere le regole della degustazione classica abbinando i vini ai piatti più iconici della cucina americana e che hanno reso celebre Hard Rock nel mondo come il Legendary Burger o le Onion rings, il tutto abbinato alla musica live.

L’evento di degustazione all’Hard Rock Cafe di Firenze inizierà a partire dalle 19.30, mentre dalle 21.00 a scaldare ancora di più l’atmosfera rock ci penserà 'La combriccola del Blasco' l’acoustic trio nato nel 1990, nella provincia di Firenze, dalla passione sfrenata di Adamo Adams Paoletti per il più grande rocker italiano, Vasco Rossi. Una band di grande tenacia e di grande capacità, di coinvolgimento del pubblico nelle centinaia di concerti tenuti in tutta Italia in oltre 30 anni di attività, nei quali si è esibita anche con alcuni membri della band di Vasco Rossi, fra i quali Roberto Rocchetti, Riccardo Mori e Maurizio Solieri. Tra i vini degustati durante la serata quelli di Agricola San Felice, Nativ, Tenute Ceri, Tenute Piccini, Fontana Candida, Fattoria Di Poggiopiano, Tenute Venturini Foschi, La Querce, Criolin, Bacco Del Monte, Tenuta Sterpai.

Il 9 marzo a partire dalle 19.30 il modo più rock di degustare il vino arriverà per la prima volta nell’Hard Rock Cafe di via Veneto a Roma, dove accompagnati dal dj set di Dj Blade il pubblico capitolino potrà sperimentare i nuovi e insoliti abbinamenti proposti dagli organizzatori di God Save the Wine e apprezzare il 'nettare degli dei' con i piatti iconici della cucina Hard Rock e non solo. Tra i vini proposti per la serata quelli di Tenute Venturini Foschi, Tenute Ceri, Tenute Piccini, La Querce, Criolin, Bacco Del Monte, Fontana Candida, Tenuta Sterpai, Cantina Solis Terrae, Cantine Massimi, Tenuta Ribusieri, Azienda La Casaia, Il Protagonista, Midnight Gin.