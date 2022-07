GO2025! Scoperto logo Gorizia-Nova Gorizia capitale Cultura

(ANSA) - TRIESTE, 05 LUG - "Go! 2025 Go! Borderless". E' la scritta stilizzata di colore bianco in campo azzurro-verde che costituisce il logo definitivo di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Alla presentazione - avvenuta ieri nel tardo pomeriggio - hanno partecipato i sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavi, insieme con il presidente e la direttrice del Gect Go, Paolo Petiziol e Romina Kocina e si è svolta a casa Morassi - Casa Panizzolo di Borgo Castello a Gorizia. Il logo è opera dello Studio but maybe e di tre giovani di Bologna e sarà il messaggero che dovrà contribuire a valorizzare e divulgare l'appuntamento del 2025 che avrà la particolarità di svolgersi in due città che la guerra ha diviso con un muro: Gorizia da un lato, in Italia, Nova Gorica dall'altro, nella ex Yugoslavia, oggi in territorio sloveno. (ANSA).