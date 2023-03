Gli Amazon Locker di Roma Termini diventano opera d'arte urbana

Roma, 1 mar. (askanews) - L'Amazon Locker della stazione della metropolitana di Roma Termini è stato trasformato in un'opera d'arte urbana grazie allo street artist Luca Font che ha pensato un'immagine ispirata al trasporto pubblico, al dinamismo, alla vitalità di una metropoli ed evoca l'immagine di una locomotiva. Un'iniziativa organizzata da Amazon in cui la solidarietà ha incontrato l'arte: un modo per abbellire e riqualificare un'area che mette a disposizione anche un comodo servizio.In collaborazione con Atac saranno disponibili 21 Amazon Locker nelle stazioni della metropolitana della Capitale.Stefano Tedesco, responsabile di Amazon Hub Italia: "I locker sono una modalità facile e sicura per il ritiro dei propri ordini online e in particolare l'introduzione dei locker nella metropolitana introduce una semplificazione per i passeggeri del trasporto pubblico e per i cittadini dei quartieri che trovano una soluzione nei loro tragitti quotidiani. Oggi inauguriamo al pubblico il Locker di Roma Termini con questa veste particolare, diventa un'opera di street art omaggio a Termini e alla città di Roma".Il progetto fa parte anche della nuova idea di stazioni della metro e delle ferrovie del comune di Roma come hub della mobilità, in linea con le nuove esigenze di un società in cui si fanno sempre più acquisti online. Annunciata anche la nuova collaborazione a livello nazionale di Amazon con l'associazione no-profit Retake, che si concretizzerà in iniziative di rigenerazione urbana in diversi spazi, partendo dalla scuola Pacinotti-Archimede di Roma.Alessandra Pannuti, Responsabile Retake scuole: "Retake si occupa di bellezza, ci piace pensare di promuovere la bellezza in città e negli spazi comuni, nei luoghi che viviamo tutti i giorni; questo è in una stazione, ma ci occupiamo di scuole, parchi strade.Grazie ad Amazon possiamo collaborare per portare un po' di bellezza in queste scuole che spesso e volentieri sono un po' disastrate".Al Pacinotti Archimede, protagonisti saranno gli studenti che guidati da Luca Font realizzeranno opere di street art per decorare e valorizzare il portico interno della scuola con i disegni di Archimede e Pacinotti e decorazioni ispirate alla matematica, alla scienza e alla fisica.