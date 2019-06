Giustizia, Bonafede: degenerazioni vanno estirpate

Roma, 23 giu. (askanews) - "La nostra magistratura è una delle migliori al Mondo" ma c'è un "sistema al collasso in cui le degenerazioni del correntismo hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Quelle degenerazioni devono essere estirpate". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede."Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera - scrive il Guardasigilli - soltanto il 35% dei cittadini si fida della magistratura, il 10% non sa, il 55% dichiara di non fidarsi. Lo scandalo che ha investito il CSM ha peggiorato gravemente la situazione. Adesso è il momento di ripartire senza incertezze, tutti consapevoli della necessità di recuperare la credibilità e l'autorevolezza della giustizia. Si deve voltare pagina mettendo da parte ogni 'gattopardismo'".