Giunta Nardella, 6 conferme e 4 novità

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha scelto la giunta che guiderà Firenze per i prossimi cinque anni. Dieci assessori: sei sono le conferme, ma con diversi cambi di delega, e quattro le novità. Cristina Giachi sarà ancora vicesindaco. Confermati anche Cecilia Del Re, Stefano Giorgetti, Federico Gianassi, Andrea Vannucci e Sara Funaro. Tra le novità quella di Tommaso Sacchi, ex responsabile della segreteria della cultura di Palazzo Vecchio, l'ex direttore della Caritas di Firenze Alessandro Martini e Marco Del Panta Ridolfi, ex ambasciatore italiano in Svizzera.