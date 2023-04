Giubileo: procedure accelerate e semplificate per opere chiave

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Procedure accelerate e semplificate per alcune opere chiave previste per il Giubileo 2025 e facenti parte del primo Dpcm. Le ha stabilite con con cinque ordinanze firmate il 21 aprile il Commissario straordinario di governo per l'evento e sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le opere interessate sono: la riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e del complesso monumentale della stazione Termini e la connessa riqualificazione delle aree adiacenti piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica; la riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni; la riqualificazione di piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi: il completamento del rinnovo dell'armamento della Linea A della metropolitana; la realizzazione del sottovia di piazza Pia.

"Stiamo proseguendo secondo le tempistiche previste e in stretto raccordo con il Governo e la Santa Sede il lavoro che porterà alla realizzazione del programma per il Giubileo del 2025. Con queste ordinanze attiviamo procedure accelerate e semplificate per alcune opere fondamentali. In attesa di arrivare presto all'operatività del secondo insieme di interventi, andiamo avanti con il massimo impegno e nel pieno rispetto del cronoprogramma", afferma il commissario-sindaco Roberto Gualtieri. (ANSA). .