Giro del mondo a vela, Genova si candida come tappa

Genova, 23 set. (Adnkronos) - Genova si candida ad ospitare una tappa della prossima edizione del Giro del mondo a vela in equipaggio a tappe, nel 2021. L'annuncio è arrivato oggi nel corso della 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale. A lanciarla è stata la società Porto Antico di Genova. "Abbiamo lanciato questa candidatura - ha spiegato il presidente, Giorgio Mosci - perché crediamo che possa essere una grande opportunità non solo per la regata anche per la città". La proposta è stata accolta con entusiasmo da Richard Brisius, presidente di Atlantic Ocean Racing, la società che organizza il giro del mondo in equipaggio: "Per me - ha detto - una tappa della prossima regata attorno al mondo a Genova sarebbe un sogno. Genova è la mia seconda casa. Qui ci sono le capacità, l’esperienza e soprattutto la passione per il mare che ne fanno la sede per una tappa incredibile". Il processo di selezione delle tappe della prossima edizione del giro del mondo comincerà il prossimo ottobre per concludersi a giugno 2019."Tre anni fa il Salone Nautico - ha ricordato Alessandro Campagna, direttore commerciale della manifestazione - ha ospitato gli equipaggi del giro del mondo. Il Salone Nautico è la casa di tutti gli appassionati del mare e chi meglio della regata attorno al mondo rappresenta questa passione. Ucina Confindustria Nautica sosterrà con tutti i suoi mezzi una tappa a Genova". Durante la presentazione in collegamento audio è intervenuta Francesca Clapcich, la prima velista italiana a partecipare alla regata attorno al mondo nella passata edizione del 2017-2018.