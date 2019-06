Giovedì Amanda Knox torna in Italia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Amanda Knox giovedì tornerà in Italia per la prima volta dopo essere stata scarcerata, e poi definitivamente assolta, dall'accusa di avere partecipato, a Perugia, all'omicidio di Meredith Kercher. Secondo quanto appreso dall'ANSA sarà infatti a Milano da dove raggiungerà poi Modena dove sabato parteciperà a uno degli incontri del festival della Giustizia penale. Sarà accompagnata dalla madre, Edda Mellas, e dal fidanzato Cristhoper. Al momento non è previsto un suo ritorno a Perugia. Il Festival è organizzato dalla Camera penale di Modena e da 'Italy Innocence Project' sul tema dell'errore giudiziario. "Il processo penale mediatico" il titolo dell'incontro cui interverrà Amanda Knox. Che negli Usa è già stata protagonista di diverse iniziative promosse da Innocent project sul tema dell'errore giudiziario. La giovane è stata al centro di una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, quella dell'omicidio Kercher compiuto a Perugia la notte del primo novembre del 2007.