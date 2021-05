Giovannini: su strade Liguria linee guida e Mims verifica

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Sulla rete stradale e autostradale ligure "sono in corso diversi interventi di riqualificazione incentrati in particolare su viadotti, ponti, gallerie ed è su questi temi che il Ministero ha dato linee guida molto rilevanti e verifica che i concessionari le mettano in pratica". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini rispondendo a un question time al Senato. "Visto l'orientamento al turismo della Liguria e la prossima stagione estiva, bisognerà con grande attenzione contemperare le diverse esigenze", ha aggiunto il ministro. "Su specifica richiesta del ministero, i gestori hanno avviato indagini per accrescere la sicurezza e programmare gli interventi per ridurre al massimo il disagio all'utenza", ha detto il ministro. "Le nuove linee guida e la circolare impongono ai gestori di effettuare un'attività di vigilanza secondo modalità stringenti che riducono al minimo il rischio di criticità improvvise". "Relativamente alle ispezioni ed agli interventi di riqualificazione ed adeguamento in corso lungo la rete autostradale della Liguria, che certamente anche per noi è una priorità importante, anche nella discussione con la competente commissione anche in vista di futuri commissariamenti, evidenzio che si tratta di attività necessarie per la cui effettuazione il Ministero intrattiene costanti interlocuzioni con il concessionario per individuare, d'intesa con la Regione e gli enti locali, le modalità più idonee a garantire la massima riduzione dei disagi per l'utenza" (ANSA).