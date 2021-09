In Italia troppi giovani non riescono a trovare un lavoro, ma ora esiste una soluzione

Sono circa 3 milioni i giovani europei, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, in cerca di occupazione. Il dato peggiore, nell’Unione europea, sembra tuttavia riguardare l’Italia: a luglio 2021 il tasso medio di disoccupazione giovanile nel nostro Paese ha sfiorato il 28 per cento, con percentuali vicine al 50 per cento nelle regioni meridionali (Sicilia, Calabria e Campania). A causare un aggravio della situazione lavorativa nel nostro Paese è stata in primis la pandemia di Covid-19. Benché prima dell’emergenza sanitaria la percentuale di disoccupazione fosse elevata la crisi provocata dal coronavirus ha avuto un impatto ancor più negativo sull'attività economica e sull'occupazione approfondendo ed espandendo i problemi esistenti.

A causa della pandemia, l'Italia ha perso in un anno quasi un milione di posti di lavoro e, come dimostrano i dati specifici sulla disoccupazione, la popolazione più giovane ha rappresentato il gruppo più colpito. Il momento più difficile per la maggior parte dei giovani è stato quello di transizione post scolastica. Dopo il diploma tanti hanno lamentato l’impossibilità di trovare un lavoro a causa della mancanza di esperienza lavorativa e di formazione professionale.

È qui che molti giovani affrontano i primi problemi, le prime importanti delusioni. Ma la disoccupazione tra i giovani è causata anche dai salari eccessivamente bassi. Gli stipendi bassi non consento ai neolavoratori di esser autosufficienti e dunque tanti scelgono di lasciare il proprio Paese di origine, lanciandosi in quella che può esser definita una sfida ancora più grande.

Ma di opportunità lavorative ben retribuite in Italia ce ne sono. Il problema potrebbe esser semmai quello di avere a disposizione una piattaforma in grado di rilasciare dei risultati mirati in base alle proprie ambizioni e alle proprie competenze.

