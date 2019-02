Giovani accoltellati a Riccione, si cercano 4 persone

Roma, 9 feb. (askanews) - I carabinieri di Riccione sono alla ricerca di quattro persone per l'accoltellamento dei due giovani la notte scorsa, intorno alle 2 di notte, all'esterno di un ristorante sul lungomare di Riccione (Rimini).Come mostrano le immagini riprese dalle telecamere del locale, le due vittime - due ragazzi di 23-24 anni, originari di Pesaro, ma residenti a Riccione - erano usciti per fumare una sigaretta in un cortile del ristorante: sono stati avvicinati con fare minaccioso da altre 4 persone, visibilmente ubriache, e improvvisamente è partita una scazzottata, finita con l'accoltellamento dei due con un coltello a serramanico. Un'aggressione durata circa due minuti e molto feroce.I due feriti sono stati portati all'ospedale di Rimini, dove ancora sono ricoverati: uno ha delle complicanze legate alla perforazione del polmone e potrebbe essere in pericolo di vita; l'altro è meno grave, ma comunque in condizioni serie.I carabinieri sono subito intervenuti sul posto allertati dal gestore del ristorante e sono al lavoro per individuare e fermare i 4 aggressori. Il movente della rissa sarebbe comunque da ricondurre a futili motivi episodici.