Giovane orso si arrampica al secondo piano in un paese in Trentino

Roma, 6 mag. (askanews) - Un orso giovane si è reso protagonista la notte scorsa di alcuni avvistamenti in Trentino, prima in prossimità di Nomi, verso le ore 22, e poco più tardi nel centro di Calliano, nella Valle dell'Adige tra Trento e Rovereto.A Calliano l'orso, verso le 22.30, è salito fino al secondo piano di una casa, utilizzando una scala esterna ed arrivando su un poggiolo. Poi, con ogni probabilità spaventato, si è calato nuovamente sulla strada dal balcone e si è allontanato.I motivi che hanno spinto l'esemplare a tenere questo comportamento non sono chiari; il monitoraggio ad hoc che verrà attivato, fa sapere la Provincia di Trento, consentirà di stabilire se si tratta di un episodio isolato o se evidenzia una precisa attitudine del plantigrado. Sono stati raccolti dei campioni di pelo che dovrebbero consentirne l'identificazione.Si tratta di un esemplare probabilmente in fase di dispersione che potrebbe dunque anche percorrere ancora parecchia strada; anche questo potrà essere verificato nel tempo. Al momento è l'unico esemplare la cui presenza è nota in Trentino orientale, dopo la recente cattura di M49 ed il suo trasporto all'interno dell'area faunistica del Casteller, dove si trova tutt'ora.Il sindaco di Calliano, Lorenzo Conci, ha pubblicato un video su Facebook: "È proprio un periodo strano in cui succede proprio di tutto... Un orso acrobata nel centro di Calliano", ha scritto.