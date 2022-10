Giovane aggredita a Milano, si indaga su abusi sessuali

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Una ragazza di 24 anni è stata trovata con i segni di un'aggressione, sulla Tangenziale di Milano, e ora ci sono accertamenti in corso per capire cosa sia avvenuto, dato che lei avrebbe ricordi molto frammentati. E' accaduto intorno alle 8 di stamani, sul raccordo tra l'autostrada A1 e la Tangenziale Est. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Stradale. La giovane, secondo le prime informazioni, presentava ematomi ed ecchimosi a collo, petto e braccia. Si stava aggirando da sola in direzione Sud, a bordo strada. Sulle indagini, che non escludono un'aggressione a scopo sessuale, c'è il massimo riserbo. La 24enne, medicata sul posto, è stata trasportata alla Clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in questo genere di casi. (ANSA).