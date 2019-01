Ecco i giorni della Merla: quelli più freddi dell'anno. Ma non sempre è così: le previsioni

Ci sono giorni che tradizionalmente sono ritenuti più freddi degli altri, come quelli della "Merla". In questi giorni siamo ufficialmente entrati in questo periodo. I famosi 'tre giorni' considerati tradizionalmente più freddi dell'anno. Spesse volte però il credo popolare non rispecchia esattamente le caratteristiche proposte, e poi attuate, da madre natura che sceglie in modo autonomo quale periodo dell’anno per far battere i denti agli italiani.

Il team del sito www.iLMeteo.it dice che anche quest’anno, proprio nel corso di questo breve periodo, non è prevista nessun’ondata di gelo storica ma farà tuttavia molto freddo, tant’è che arriverà la neve in pianura sull'Italia Centro-Settentrionale, tra mercoledì e venerdì con accumuli localmente abbondanti specie sulle regioni Occidentali (Piemonte fino a Torino, Lombardia fino a Milano, Emilia Romagna).

In questi giorni, una serie di vortici instabili si tufferanno nel Mediteranno dalla Francia, richiamando aria fredda dal Nord Europa. L’isolamento di questa serie di vortici (almeno 3) tra Mar Ligure e Tirreno, richiamerà aria mite e umida da Sud che, mescolandosi con quella fredda da Nord, creerà un mix perfetto per veder nevicare fino in pianura al Nord.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che il peggioramento verrà diviso in due step: il primo mercoledì con i fiocchi bianchi che cadranno su diverse città del Nord con accumuli tra 5 e 10 cm (neve possibile anche a Genova). Tra le città che molto probabilmente verranno imbiancate ritroviamo Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Milano, Varese, Pavia, Piacenza, Monza, Lodi, Parma, Bologna, Reggio Emilia, Trento, Bolzano.

Il secondo step comincerà giovedì sera ancora con tantissima neve al Nordovest e fino a metà giornata di venerdì 1 febbraio. Il direttore Sanò avvisa anche che tra venerdì 1 e sabato 2 la forte perturbazione in arrivo causerà una fase di diffuso maltempo al Centro-Nord con rischio nubifragi su Alpi, Prealpi, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio.

Ma quel è il tempo che ci aspetta?

Pilotata da un canale depressionario tra Francia e Mar Ligure una nuova perturbazione ha raggiunto l'Italia nella notte con fenomeni che hanno conquistato parte del Nordovest, alto Tirreno e Sardegna. Si tratta di piogge sparse che fino ad ora si sono risultate più frequenti sul Levante Ligure, con accumuli pluviometrici che sfiorano all'alba i 20mm in prossimità del promontorio di Portofino, mentre nell'immediato entroterra le basse temperature permettono alla neve di cadere a quote molto basse seppur debolmente, già dai 100/200m. Anche i fenomeni sparsi che interessano le zone dell'alto Tirreno risultano nevosi a quote molto basse, con fiocchi fino in pianura sull'entroterra dell'alta Toscana, seppur di debole intensità. Neve o pioggia mista a neve sulle pianure tra Piemonte orientale, ovest Lombardia e ed ovest Emilia. Piogge sparse interessano inoltre la Sardegna, dove la neve cade mediamente dai 600/800m.

Qualche isolato piovasco tra Calabria tirrenica e Messinese completa il quadro di inizio giornata. Di seguito la situazione di questa mattina molto presto a Castelnuovo di Garfagnana (LU)

PROSSIME ORE

In giornata qualche fenomeno sparso raggiungerà il Triveneto, specie le zone alpine dove i fiocchi cadranno dai 100/300m. Fenomeni in esaurimento invece al Nordovest e Sardegna con tendenza a schiarite, ad eccezione del Levante Ligure dove la neve cadrà sull'entroterra a quote molto basse. Fenomeni più estesi sull'Emilia Romagna con neve sull'Appennino dai 100/300m ma in serata localmente anche in pianura. Fenomeni più organizzati attesi lungo il versante tirrenico, dapprima su quello centro-settentrionale ma entro sera anche su quello meridionale con neve dai 300/600m, fino a 600/900m sulla dorsale meridionale. Fenomeni più sporadici sul versante adriatico, con solo qualche sconfinamento serale. Situazione in continua evoluzione.

Previsioni

Arriva la neve al Nord e in Sardegna. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo: dalle prime ore, indica l'avviso, ci saranno nevicate fino a quote di pianura su Lombardia, Emilia-Romagna, entroterra ligure, Toscana settentrionale e orientale, con accumuli al suolo da deboli a moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi; sopra i 300-500 metri, sul resto della Toscana, con accumuli al suolo da deboli a moderati.

Neve

Si prevedono inoltre nevicate, sopra 400-600 metri, sulla Sardegna, con accumuli al suolo deboli. Venti forti o di burrasca, dai quadranti occidentali, dapprima sulla Sardegna in estensione, dalla sera, a Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte.

A una settimana esatta dalla nevicata che ha interessato Genova e l'entroterra, la Liguria sarà investita da questa sera da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio. Arpal ha emanato una allerta per neve, gialla (la più bassa) su centro e levante, arancione sull'entroterra genovese, da questa sera fino a mercoledì pomeriggio. La nuova perturbazione con il carico di aria fredda coinvolgerà per primi i versanti padani con precipitazioni nevose che, dalle prime ore della notte, potranno coinvolgere anche le zone costiere della parte centrale della regione.

In costa, tuttavia, le precipitazioni dovrebbero cominciare sotto forma di pioggia, e molto dipenderà dal calo termico associato allo sviluppo dei rovesci, collegati al possibile afflusso di aria fredda in arrivo dalla Pianura Padana spiega Arpal in una nota. Dalla parte centrale della giornata, temporaneo miglioramento a partire da ponente, in estensione alla parte centrale della regione, con residue precipitazioni pomeridiane, anche nevose, sull'interno del genovese.

In Toscana sono previste nevicate a quote collinari. La Sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Regione (ad esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle cinque alla mezzanotte di mercoledì 30 gennaio.

Possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con probabili lievi accumuli. In questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura sul Valdarno inferiore, lucchesia, entroterra pisano e livornese.

Peggioramento più consistente dalla seconda parte della mattinata a partire dalle zone occidentali, con nevicate a quote collinari, in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni in serata e nottetempo con nevicate che tenderanno ad isolarsi sulle zone appenniniche. Quota neve generalmente attorno a 300 metri sul Centro-Nord della regione (localmente inferiori sulle zone appenniniche e sul fondovalle del Mugello, Casentino e Val Tiberina), attorno a 400-500 sul Grossetano e rilievi dell'isola d'Elba.

Torna il gelo in Abruzzo, soprattutto in provincia dell'Aquila, con il picco di 27,8 gradi sotto lo zero registrato ai Piani di Pezza, a 1.450 metri di quota. È quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris. Le temperature nell'aquilano sono precipitate in molti Comuni con le temperature minime registrate nella notte sotto allo zero: tra le città più fredde sono da segnalare i -4,8 a Navelli, -5,4 all'Aquila Ovest, -5,8 ad Avezzano e -3,6 a Carsoli. Oltre i mille metri di quota sono da segnalare i -23,6 di Campo Felice (L'Aquila), -16,9 gradi a Roccaraso (L'Aquila) -12,7 gradi sull'Altopiano delle Cinquemiglia (L'Aquila), -10,6 gradi al Rifugio Franchetti (Teramo), -14,8 a Rocca di Mezzo (L'Aquila), -9,9 a Passo Godi (L'Aquila), -10,7 a Pescasseroli Vallechiara (L'Aquila), -10,3 a Ovindoli (L'Aquila). Nelle altre tre province abruzzesi le temperature minime hanno oscillato tra lo zero e massimo cinque gradi.