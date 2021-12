Giornata solidarietà, a Banco Alimentare 475 quintali di riso

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Settecento quintali di riso, equivalenti a 780 mila piatti, consegnati al Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio: è la nuova donazione realizzata da Nespresso in occasione del 20 dicembre, Giornata internazionale della solidarietà umana. Un aiuto concreto per oltre 300 mila bisognosi possibile grazie a 'Da chicco a chicco', il progetto di Nespresso per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè in alluminio. Nato nel 2001 e oggi attivo in 73 città italiane, il progetto 'Da chicco a chicco' ha raggiunto in 10 anni oltre 4.000 quintali di riso donati per oltre 4 milioni di piatti a supporto di 1.600 strutture caritative ogni anno. A dicembre 2021 ben 475 quintali di riso, pari a 530 mila piatti, proveniente dal compost realizzato col caffè esausto delle capsule Nespresso sono stati consegnati al Banco Alimentare della Lombardia, mentre altri 224 quintali, corrispondenti a 250 mila piatti, sono andati al Banco Alimentare del Lazio. "In questi suoi primi dieci anni di vita, 'Da Chicco a Chicco' ci ha riempiti di orgoglio perché ci ha permesso di raggiungere risultati importanti e di sostenere realtà a cui ci sentiamo, anno dopo anno, sempre più vicini. Questo grazie al prezioso contributo delle consumatrici e dei consumatori che ogni giorno riportano le capsule usate nelle nostre Boutique o presso le isole ecologiche partner e che, insieme a noi, partecipano a questo viaggio per trasformare un chicco di caffè in un chicco di riso" spiega Chiara Murano, Sustainability & She Manager di Nespresso Italiana. "Il progetto 'Da Chicco a Chicco' è un modello virtuoso di partnership tra profit e non profit, un lavoro insieme che continua da 10 anni nella condivisione di esperienze, passione e valori Nespresso per il riso donato, un cibo prezioso ed inclusivo che si recupera con difficoltà come eccedenza dalla filiera agroalimentare e che unisce le culture diventando un cibo per tutti", sottolinea la responsabile Relazioni esterne e fundraising del Banco Alimentare della Lombardia, Anna Clerici. (ANSA).