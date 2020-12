Giornata mondiale volontariato, Enpa: scendete in campo con noi

Roma, 4 dic. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato 2020 l'Ente Nazionale Protezione Animali ricorda l'importanza del lavoro dei volontari di ogni comparto e lancia un invito a tutte le persone che sentono di voler dare il loro contributo a scendere in campo e abbracciare il mondo del volontariato."Mai come in questo momento, in una situazione di tale portata, - afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - il volontariato è essenziale per sostenere tutti i comparti. Il volontariato è la speranza di futuro. Per noi la giornata del volontariato è ogni giorno e la festeggiamo tutto l'anno attraverso l'impegno, la generosità, la caparbia e l'amore dei nostri oltre duemila volontari. Quest'anno poi, attanagliati da questa terribile emergenza sanitaria, abbiamo voluto mandare un messaggio forte per sostenere a 360 gradi le tante famiglie con animali che stanno attraversando enormi difficoltà. Per questo, in occasione di questa celebrazione, lanciamo un appello per sostenere le associazioni, tutte, e invitare quante più persone a scendere in campo in prima persona, immergendosi nel mondo del volontariato".