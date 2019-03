Giornata Mondiale Felicità: buonumore passa anche dallo shopping

Roma, 20 mar. (askanews) - Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Felicità, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere a livello globale la felicità come una delle priorità della vita.Tanti sono i fattori che contribuiscono a renderci felici, tra cui i piccoli gesti quotidiani: lo shopping, e in particolar modo quello online, è tra questi. Così Privalia, il sito di shopping online parte di Veepee, ha coinvolto i propri soci italiani in un sondaggio, per scoprire come e in quale misura l'acquisto online contribuisce alla loro felicità.Stop ai sensi di colpa: lo shopping diverte, rende appagati e aiuta addirittura a superare momenti di stress o noia. Ecco quanto emerso dalla ricerca Privalia, secondo cui il 76 per cento degli e-shoppers si è dichiarato più felice anche grazie agli acquisti online.Ad accendere il buonumore è innanzitutto la possibilità di risparmiare tempo e denaro (83%), seguita dalla curiosità di scoprire nuove marche e prodotti inediti (24%). L'acquisto che più rende felici vede d'accordo sia lui sia lei ed è rappresentato dall'abbigliamento (51%). A seguire per l'uomo ci sono i prodotti hi-tech e le scarpe, mentre per la donna arredi e decorazioni per la casa.Non manca anche l'altruismo: il 45% si dichiara più soddisfatto ad acquistare per gli altri piuttosto che per sé, un sentimento accompagnato, nel 38% dei casi, dall'impazienza di consegnare il dono e condividere il momento di gioia. Le risposte dei soci confermano anche il punto di vista dell'Accademia della Felicità. La Dott.ssa Francesca Zampone, Presidentessa e Master Coach, spiega come il donare sia una delle chiavi per una vita più felice. "Condividere e donare attiva le aree del cervello connesse con il piacere e proprio per questo motivo ci rende felici. Dare agli altri, nel senso proprio di fare un regalo, è infatti una buona cosa non solo per i beneficiari ma anche per coloro che compiono questo gesto. Il dono stimola la connessione sociale, la fiducia e rende felici. Molti studi, inoltre, hanno dimostrato che migliora anche il nostro stato di salute."Se generalmente le spese online vengono guidate da una precisa necessità (64% degli intervistati), trattandosi di Privalia gli intervistati ammettono invece di essere spinti da una vera e propria shopping-mania (33%), alla ricerca di divertimento e senso di appagamento.Il buonumore inizia al mattino presto, anche i numeri parlano chiaro: ogni giorno i visitatori del sito si concentrano tra le 7 e le 10, il momento in cui Privalia rinnova la sua vetrina digitale, così come la curiosità dei clienti. Gli e-shopping addicted si connettono soprattutto tramite l'app (80% dei casi), complici anche i momenti di noia, poco importa se ci si trova sui mezzi di trasporto verso il lavoro o ancora tra le lenzuola: grazie all'acquisto giusto, la giornata può iniziare con una ricarica extra di positività.Secondo Privalia è la donna che acquista con maggiore frequenza online, anche se, contro ogni cliché, solo dopo un'accurata valutazione. È l'uomo, infatti, il più istintivo durante lo shopping online, al contrario delle donne che, prima di acquistare, si dedicano ad approfondite ricerche di informazioni, confrontando uno stesso articolo attraverso più canali distributivi e, secondo l'Università del Michigan, ricercandolo fino a 10 volte.