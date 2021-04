Il gioielliere di Cuneo: "Non volevo uccidere, ma dovevo difendere mia figlia"

"Non volevo uccidere, ma quando ho visto quella scena, ho rivisto il film dell'altra mia rapina". A dirlo, in un'intervista al quotidiano La Stampa Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori a Cuneo. "Io ho in mente soltanto il rumore dello sparo. Ero lì che guardavo e ho visto quella gente che sparava a mia moglie alla gola - ricorda - . Ho sentito il colpo, non potevo sapere che era una pistola giocattolo. È durato una frazione di secondo. E allora gli sono saltato addosso, così com' ero, a mani nude. E poi...vabbè il resto oramai lo sanno tutti. Ma della dinamica, dei dettagli non parlo. Quello che dovevo dire l'ho già raccontato alle autorità".

"Non ci ho visto più"

Ancora sconvolto per l'accaduto, spiega di essere intervenuto "Perché dovevo difendere mia figlia. Quando ho sentito urlare non ci ho visto più - dice -. Ho fatto quel che avrebbe fatto qualunque papà nella mia condizione".

Salvini: "Il mestiere del rapinatore espone a rischi"

Sulla vicenda il commento di Salvini non manca: "Io non ho dato giudizi, ho espresso solidarietà ad un lavoratore che già aveva subito delle rapine, che ha visto puntare un'arma - poi vai a sapere se vera o finta - alla moglie e alla figlia. La reazione è di chi deve scegliere tra la vita della figlia e dell'aggressore - dice il leader della Lega a Radio Capitale - Cosa avrei fatto io? Io non ho pistola e porto d'armi - ha risposto -. Ricordo sempre che uno è l'aggredito e uno e l'aggressore. Il mestiere del rapinatore tra mille virgolette espone a dei rischi". "Ho espresso anche telefonicamente al gioielliere e alle sue ragazze tutta la solidarietà", ha aggiunto. "Spero che la nuova legge sulla legittima difesa, che prevede anche altre attenuanti per chi si difende possa aiutare questo lavoratore", ha concluso.