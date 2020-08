"Gioele sbranato dai cani" e le altre ipotesi: a che punto sono le ricerche del figlio della Dj Viviana

Non si fermano le ricerche e le indagini sulla scomparsa della Dj Viviana Parisi, scomparsa col figlio di Gioele lo scorso 3 agosto e poi trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia. Sono almeno 70 le persone tra vigili del fuoco, protezione civile, forestali, polizia, finanza, carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con droni e cani che stanno setacciando le zone limitrofe al ritrovamento dell'auto della donna, vuota, e poi del cadavere di lei. E si analizza con attenzione l'ipotesi che la donna e il bimbo di quattro anni, in fuga per le campagne, siano stati sorpresi e aggrediti da un gruppo di cani, alcuni parlano di rottweiler. Pista che parte da alcuni morsi trovati sulle gambe di lei. Le scarpe di Viviana non sono particolarmente sporche di terra, come se avesse vagato a lungo (secondo i parenti in stato confusionale o depressivo) assieme a Gioele. Nel caso, quindi, l'aggressione dei cani sarebbe avvenuta pochissimo tempo dopo l'abbandono dell'auto da parte di lei.

"Morto nell'incidente? Non ci crediamo"

I familiari di Viviana Parisi, invece, non danno alcuna credibilità alla possibile ricostruzione secondo cui Gioele, 4 anni, sia morto per un colpo preso durante l'incidente d'auto (lieve, scontro con un furgone) prima che la madre lasciasse il mezzo e si avventurasse nelle campagne. Anche Claudio Mondello, legale della famiglia colpita dalla tragedia, è di questo parere: "L'incidente occorso è di lieve entità; se fossero emerse tracce ematiche, dall'analisi della vettura sottoposta a sequestro, stante il clamore suscitato dalla vicenda lo avremmo già saputo. Inoltre Viviana era morbosamente legata al proprio figlio. Secondo una ricostruzione siffatta avrebbe preferito guadagnare la fuga piuttosto che (quantomeno) tentare di soccorrerlo".

"Li abbiamo visti", ma poi i testimoni spariscono

Sono altri i punti ancora tutti da chiarire in questa vicenda: non si è più trovata la famiglia di turisti del Nord che avrebbero detto di aver visto madre e figlio allontanarsi dall'auto dopo l'incidente, e ci si chiede perché gli operai sul furgone urtato dalla macchina di Viviana non abbiano fatto nulla per impedirne la fuga. La spiegazione accettata finora è che mentre i due si adoperavano per rallentare il traffico attorno a due veicoli incidentati, lei sarebbe fuggita all'improvviso. E' ancora da accertare del tutto la versione secondo cui il bambino era effettivamente in auto con la mamma. Finora sostanziata dal video girato a Sant'Agata (fra Palermo e Messina) in cui Viviana compare con Gioele. Ma poi seguono dieci minuti in cui nessuno sa se i due fossero ancora insieme. Si riparte poi da quella mattinata del 3 agosto, quando Viviana Parisi saluta il marito impegnato nel suo lavoro e dice di portare il bambino a comprare delle scarpe per lui. Per poi fare un tragitto di cento chilometri, quando a venti Km. da Venetico, dove stava la famiglia, avrebbe potuto svolgere comodamente questa commissione. I parenti parlano di una donna depressa, scossa dal lockdown e molto provata. Ma basta questo a spiegare lo strano itinerario scelto da Viviana, e la decisione di scappare via dall'auto infilandosi nei boschi circostanti?