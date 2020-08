L'autopsia sui resti del piccolo Gioele Mondello, gli esami sull'auto di Viviana Parisi e ancora non c'è una verità sulla loro tragica fine. "Ci vuole prudenza, anche se stanno emergendo degli spaccati che fanno pensare si possa trattare di una tragica fatalità. Bisogna avere pazienza ed essere molto cauti. Al momento non ci sono punti fermi", ha detto l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Parisi dopo l'autopsia a Messina.

Gli esami sui campioni presi dell'auto di Parisi

La polizia scientifica di Palermo ha esguito "accertamenti irripetibili di tipo biologico" sulla Opel Corsa di Viviana Parisi. Sono stati disposti dal Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull'auto della donna per verificare l'eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future comparazioni.

L'ipotesi di una ferita mortale

Questi esami aggiunti a particolari emersi dall'autopsia sul bimbo, fanno riprendere quota alla tesi che Gioele possa essere rimasto ferito mortalmente nell'incidente stradale sulla A20. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, sul cranio di Gioele sono state riscontrate delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". Il bimbo di 4 anni potrebbe avere auto una emorragia cerebrale. Per i periti che hanno visionato il cranio, il bambino potrebbe avere "sbattuto la testa contro una superficie non particolarmente dura", quindi anche l'interno di una macchina.

1 di 2 Previous

"Dobbiamo vedere gli elementi che il corpo ci fornisce e li valuteremo"

"Se esiste una ferita di arma da taglio sul corpo del piccolo Gioele non lo possiamo dire, non abbiamo la possibilità di fare una valutazione del genere. Non abbiamo concluso le analisi e non possiamo sapere se c'è un riscontro del genere". Lo dice il medico legale Daniela Sapienza, perito della Procura di Patti. "Scoprire come è morto - aggiunge - mi sembra una cosa, in via aleatoria, possibile. Ma dobbiamo vedere gli elementi che il corpo ci fornisce e li valuteremo. Purtroppo ci sono dei fenomeni cadaverici e trasformativi molto importanti e questo rende impossibili alcune valutazioni macroscopiche che in altri casi sarebbero un riscontro oggettivo. Ci sono fenomeni trasformativi e l'effetto della macrofauna e della microfauna - spiega l'esperta - che rendono ovviamente difficile qualsiasi riscontro e valutazione".

"I resti del cadavere sono abbastanza compromessi"

"I resti del cadavere sono abbastanza compromessi. Ci sono lesioni da macro fauna, cioè morsi di animali selvatici. C'è del terriccio che è stato analizzato e prelevato. Non si può dire ancora dove il bambino è morto e capire se è stato morso prima o dopo la morte. Sono valutazioni che si faranno concatenando i vari risultati", ha detto il medico legale Giuseppina Certo, consulente della famiglia Mondello. "Abbiamo acquisito dei dati - aggiunge - mancano gli arti e parti di tessuti. Allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere dall'indagine specialistica. Deve essere tutto ricostituito singolarmente mettendo assieme tutti i tasselli. Oggi non si può mettere alcun punto certo sull'analisi del bambino".

Non si sa "se il bambino sia morto vicino alla madre"

"Capisco che ci sia questo bisogno di risposte, ma vi dico anche che c'è un milione di insetti e finché non analizzeremo questi insetti in laboratorio non si potrà dire molto. Oggi non è possibile capire se il bambino sia morto vicino alla madre Viviana". Lo ha detto il professor Stefano Vanin, entomologo nominato come perito dalla Procura di Patti. "Sono stati raccolti un sacco di elementi sia per quanto riguarda la componente medica che veterinaria ed entomologica - ha aggiunto - quindi di elementi ce ne sono. Come ogni corpo ha dato delle informazioni, quanto è informativo lo vedremo. Adesso come nel caso della madre è tutto da analizzare in laboratorio. E' un caso difficilissimo - ha spiegato l'entomologo forense - perché' c'è un clima e un ambiente particolare, anche se qualche elemento informativo è stato estratto. Sul terreno ci sono dei 'segni di giacitura del corpo' - ha concluso il prof. Vanin - il terreno non è compromesso, ma è un ambiente su cui sono passare delle persone".