Nuovo incarico a cinquestelle per la ex Iena Giarrusso: controllerà i concorsi universitari. Scattano le polemiche

Dino Giarrusso, ex Iena e già candidato (senza successo) alle politiche per i cinquestelle sarà il direttore dell’osservatorio sui concorsi nelle Università e negli Enti di ricerca. Lo ha chiamato al ruolo il sottosegretario all’Istruzione pentastellato Lorenzo Fioramonti. Sulla decisione di attribuire quell'incarico a Giarrusso non mancano tuttavia le polemiche. Sulla vicenda Massimo Gramellini ha osservato: "Non c’è da dubitarne, si potrebbe portare a compimento il sogno infranto di Berlusconi: la sostituzione della nomenclatura di Stato con quella televisiva". Mentre ad avviso dell'ex premier e segretario Pd Matteo Renzi, che lo scrive su Facebook, "la vicenda della ex Iena Dino Giarrusso è scandalosa".

L’interessato per quanto lo riguarda manifesta soddisfazione. "È capitato troppo spesso che chi si è ribellato alle distorsioni del sistema abbia pagato. Da oggi c'è una ulteriore possibilità di ascolto per chi non si piega e credo che l'esperienza delle Iene mi sarà utile", dice Giarrusso al Corriere della Sera. Sulla sua passata esperienza in tv poi spiega: "È un lavoro che ti insegna a districarti e scoprire il marcio". Per questo afferma di non capire le polemiche suscitate dalla nomina: "Mi chiedo perché, onestamente. Il sottosegretario Fioramonti mi ha nominato suo segretario particolare, è nel suo diritto scegliere una persona di fiducia". Del resto avrebbe avuto anche esperienze specifiche. "Per le Iene - ricorda - mi è capitato anche di occuparmi di un concorso non regolare a Tor Vergata, un caso tra tanti: sappiamo tutti che insieme alle eccellenze, in Italia permangono anomalie e baronati. Il Governo del cambiamento vuole eliminare quelle distorsioni".

Il premier Luigi Di Maio con il professor Lorenzo Fioramonti

L'attacco della Iori (Pd)

Sul suo blog su huffingtonpost.it la deputata Pd Vanna Iori, docente universitaria, stigmatizza duramente la vicenda. Parla di “controllo dei concorsi universitari come se la gestione di processi amministrativi complessi fosse il set televisivo di una gigantesca e permanente campagna propagandistica. L'uomo delle inchieste indagherà sul torbido mondo del reclutamento universitario: sembra il claim di un becero giustizialismo più che il gesto di buon senso di un governo il cui obiettivo principale dovrebbe essere amministrare la cosa pubblica e tutelare il rispetto delle regole”.

La docente e parlamentare Dem fa notare che così si viaggia ancora una volta sulle ali della propaganda. “C'è una segnalazione su un concorso? – dice - Non vi preoccupate arriverà l'ex Iena a fare chiarezza”. Giarrusso dovrà occuparsi “del corretto reclutamento dei nostri docenti universitari e, dunque, del futuro della scienza e del sapere”. E ancora “Il Ministero non ha ancora un capo dipartimento dell'università ma ha già un volto televisivo, acchiappa consensi, da mostrare ai cittadini: l'osservatore giustiziere che eliminerà distorsioni e anomalie”. La verità secondo la Iori però è un’altra: “La struttura che Giarrusso dovrà presiedere e cioè "l'osservatorio sui concorsi nell'università e negli enti di ricerca" non servirà a promuovere merito e trasparenza ma a dare fiato a un movimento in debito di ossigeno che, alla prova di governo, sta mostrando tutte le sue debolezze e contraddizioni”. Anche perché “nel mondo universitario, esistono già dei meccanismi di vigilanza che consentono ai candidati di difendere i propri diritti e la valutazione stessa delle università assicura i controlli. La competenza non è più di moda”. Si verifica in definitiva, continua l’esponente del Pd, che il “campione televisivo dell'anti-scienza e dei processi tv, diventa il garante della selezione dei docenti universitari”.

La ex Iena Dino Giarrusso

La scelta del professor Fioramonti

Di diverso avviso il professor Fioramonti che ha scelto Giarrusso. Sul suo profilo Facebook scrive: "Ricominciano le attività al ministero e, in questi giorni, vi presenterò la squadra di collaboratori che mi affiancheranno nel tanto lavoro da fare. Oggi cominciamo con una persona che, in molti, già conoscete: Dino Giarrusso. Dino è laureato in Scienze della comunicazione e ha insegnato per vari anni all'Università di Catania, prima di diventare noto in tutto il Paese come giornalista investigativo per lo show televisivo Le Iene. Oltre che svolgere il ruolo di manager della comunicazione e mantenere i rapporti istituzionali tra il mio ufficio, il Parlamento e gli altri ministeri, Dino dirigerà il nostro osservatorio sui concorsi nell'università e negli enti di ricerca". Rivela Fioramonti: "Da quando sono entrato in servizio, meno di due mesi fa, ho ricevuto oltre trenta segnalazioni di concorsi sospetti. Chi meglio di una ex Iena per farlo".

Giarrusso era balzato all’attenzione dell’opinione pubblica anche per aver condotto – come ricorda Repubblica - l’inchiesta del programma di Italia Uno sulle molestie sessuali del regista Fausto Brizzi a una serie di attrici. Lo scorso luglio la Procura di Roma ha archiviato le accuse di "violenza sessuale" nei suoi confronti, "perché il fatto non sussiste". In un'intervista a Repubblica, Giarrusso aveva difeso la sua inchiesta e parlato di sconfitta per le donne”.

Dopo la delusione elettorale Giarrusso era entrato nello staff di Roberta Lombardi, capogruppo del M5S in Regione Lazio. Ora arriva la designazione di Fioramonti . "In attesa che si riesca ad attivare presso il Miur un vero e proprio ufficio di Ombudsman, Difensore civico, che svolga questa attività in modo regolare e istituzionale (un obiettivo che ci proponiamo di realizzare a breve), Dino e il suo team saranno il punto di riferimento privilegiato per tutti coloro che volessero aiutarci a difendere e diffondere una cultura di trasparenza e meritocrazia nel mondo accademico italiano". Molte, stando a quanto riportano i giornali, le reazioni negative sui social.