Giani annuncia la Conferenza servizi per rigassificatore Piombino

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Stamane, proprio prima di venire qui, ho firmato la convocazione della conferenza dei servizi per il 19 settembre" per la realizzazione del rigassificatore a Piombino. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al Meeting di Rimini.Il 19 settembre sarà un incontro "che porterà a evidenza i pareri dei 30 enti che sono chiamati ad esprimersi - ha aggiunto Giani - Naturalmente, molti dei pareri che stanno cominciando ad arrivare riguardano risposte che devono venire da chi ha presentato l'istanza, ovvero Snam, quindi non è detto che il 19 chiuderemo in Conferenza dei servizi; probabilmente si aprirà quella logica di deduzioni e controdeduzioni che però mi fanno ritenere di poter dire che i tempi li stiamo rispettando". Però "come commissario devo avere tutti gli elementi per poter attribuire l'autorizzazione a 120 giorni dal momento in cui Snam ha presentato l'istanza: l'ha presentata il 29 giugno e ho tempo fino al 29 ottobre per rilasciare l'autorizzazione".(IMMAGINI ASKANEWS)