Gentiloni, Sassoli e Speranza al meeting di Rimini 'speciale'

Roma, 10 lug. (askanews) - Il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il ministro della Salute ROberto Speranza sono tra gli ospiti del meeting di Rimini di Comunione e liberazione che quest'anno si svolgerà dal 18 al 23 agosto in "edizione speciale", ossia, a causa della pandemia da coronavirus, in parte in presenza e in parte digitale.Nel corso di una conferenza stampa via streaming, Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, ha presentato il programma dell'edizione intitolata quest'anno "Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime".Data l'attualità del tema sanirario, vi sarà un dibattito su sistemi sanitari e salute al quale sarà presente il ministro Roberto Speranza e diversi presidenti di Regioni.Un panel sarà dedicato all'Europa alla presenza del presidente dell'eurocamera David Sassoli e del commissario Paolo Gentiloni "con i quali - ha detto Scholz - discuteremo sul futuro dell'Unione e sugli incentivi economici".Quanto alla politica italiana, ci sarà tra l'altro un focus sul complesso rapporto, riemerso nel corso del lockdown, tra Stato centrale e Regioni, alla presenza del presidente della Regione Eilia Romagna Stefano Bonaccini, che è intervenuto in presenza anche alla odierna conferenza stampa. Il dibattio sarà introdotta dal giurista costituzionalista Sabino Cassese.Saranno ospiti del meeting alla Fiera di Rimini anche i sindaci di grandi metropoli europee sul futuro nelle nostre città, e in particolare interverrà il sindaco di Genova Marco Bucci, "che ci racconterà la sua grande esperienza della ricostruzione del ponte, ormai patrimonio nazionale".Una serata sarà dedicata a incontrare giornalisti da diverse parti del mondo (Buenos Aires, Mosca, Parigi, Indonesia, New York) che dialogheranno con Enrico Letta.ALtri temi affrontati saranno la scienza (prevista, tra gli altri, Chiara Carrozza) e l'economia (previsti il professor Giovannini, Ermete Realacci, e con un discorso sui grandi cambiamenti globali, il premio Nobel del 2006 Mohamed Yunus.Sul piano religioso, ci saranno, tra i molti ospiti, il presidente della Conferenza episcopale italiana Gualtiero Bassettie il presidente di Cl don Julian Carron, che affronteranno il tema della speranza, "parola tutta da riscoprire come la parola fiducia, cura", ha detto Schoz. Era prevista la presenza del grande imam Al-Tayyeb che a causa delle restrizioni non potrà venire e verrà l'anno prossimo. Verrà preentato un libro dedicato al defunto cardinale Jean-Louis Tauran, capione del dialogo interreligioso spesso intervenuto al meeting.Non mancherà il lato artistico: una serata sarà dedicata a Federico Fellini, regista riminese del quale ricorre quest'anno l'anniversario della nascita, con testimonianza di tanti grandi registi autori attori. Una serata sarà poi dedicata a Dostojevski, una a Beethoven. Interverranno tra gli altri musicisti come Francesco Gabbani e Malika Ayane. La serata finale, quattro testimonianze di quattro donne che affrontano con speranza situazioni disperate e una grande festa finale con Gioele Dix.