Genova, tir perde carico: traffico in tilt

Genova, 19 set. - (AdnKronos) - Un mezzo pesante, che stava transitando in via Guido Rossa nel ponente di Genova, ha perso il carico intorno alle 14 provocando forti ripercussioni sul traffico, già messo a dura prova dal crollo di ponte Morandi. Il tir procedeva verso levante. Nell'incidente non ci sono stati feriti ma lunghe code per la chiusura di una parte di viabilità in direzione centro. Al momento la strada è stata riaperta ma verrà di nuovo chiusa nel pomeriggio per consentire la rimozione del materiale perso sulla carreggiata.