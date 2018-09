Genova porto preferito dagli italiani per le crociere estive 2018

Roma, 26 set. (askanews) - Genova porto preferito dagli italiani per le crociere nell'estate 2018 e crocieristi italiani ogni anno sempre più giovani, il 40% ha meno di 45 anni. Sono alcuni dei dati raccolti da crocierissime.it, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, relativo alle preferenze nell'estate del 2018 (nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 23 settembre).Secondo lo studio il 5% dei crocieristi di queste vacanze è stato sotto i 16 anni, il 10% tra i 16 e i 24 anni, il 9% tra i 25 e i 30 anni, il 16% tra i 31 e i 45 anni, il 38% tra i 46 e i 60 anni e il 22% oltre i 60 anni. La distribuzione per genere è risultata quasi identica: donne (54%), uomini (46%). Inoltre, più di un terzo (35%) dei vacanzieri ha viaggiato con bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni, mentre il 21% con gli amici. La maggioranza, (l'84%) ha scelto la vacanza a bordo di una grande nave con il proprio partner. Secondo i dati analizzati, quello di Genova è stato il porto di partenza più richiesto dagli italiani, e, in generale, le crociere nel Mediterraneo Occidentale sono state tra le preferite, scelte dal 51%. Al secondo posto si è attestata Savona, al terzo Venezia, seguita da Civitavecchia e Bari.Dopo quelle nel Mediterraneo Occidentale (51%), gli itinerari più gettonati sono stati Mediterraneo Orientale (18%), Nord Europa (9%), Caraibi (8%) e Dubai (4%). Andando da analizzare le grandi compagnie, la maggior parte dei crocieristi italiani ha privilegiato MSC Crociere, scelta dal 53%, e Costa Crociere, dal 37%; segue Royal Carribean (6%). Infine, secondo Crocierissime, gli italiani hanno prenotato le loro crociere in media 130 giorni prima della data di partenza. Per quanto riguarda i servizi offerti a bordo maggiormente richiesti dai passeggeri, i più importanti sono risultati i pacchetti con le bevande incluse, mance incluse, viaggio completo con trasferimenti e hotel e wifi. Tra le dotazioni, invece, piscine riscaldate, palestra e spa.