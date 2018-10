Il docente al Pm: 'Autostrade avrebbe dovuto chiudere il Morandi'

Piombo fuso sulla pelle di chi avrebbe dovuto chiudere il ponte ‘Morandi’ di Genova ma non lo ha fatto. "Ma l'avete letto il report della commissione ministeriale? Hanno avuto accesso a documenti e dossier realizzati in precedenza proprio da Spea, quindi dati che il concessionario stesso aveva prodotto. E lì è indicato che il fattore di sicurezza per certi segmenti d'impalcato (la strada, ndr) era più basso di 1. Significa che la resistenza è potenzialmente inferiore al carico, non vi è più certezza sulla tenuta e chi passa su quell'infrastruttura rischia: era nero su bianco!". Lo dice - intervistato da La Stampa - il professor Carmelo Gentile, docente del Politecnico di Milano, secondo il quale "Autostrade aveva tutte le informazioni per chiudere il ponte. Lo dicevano i report dei suoi tecnici".

Gentile è stato ascoltato dai pm e ha spiegato anche questo, "ne abbiamo parlato, sì. Sappiamo tutti qual era lo spauracchio per chi si affannava negli accertamenti sul viadotto: il traffico - osserva - D'altronde bloccarlo avrebbe significato paralizzare Genova, come accade oggi, era l'incubo di tutti. Se pensiamo che s'era deciso pure di ristrutturarlo senza chiuderlo...". Gentile è intervistato anche dal Corriere della Sera. "Mi sono chiesto: avrei potuto fare qualcosa che non ho fatto? Ma io non avevo a disposizione i documenti dei commissari per trarre conclusioni sulla sicurezza, con il mio studio potevo osservare soltanto un pezzettino dell'insieme, le mie erano solo indagini fatte con i sensori sul posto. Non sono ancora riuscito a capire se quello che noi abbiamo osservato (le deformità alla pila n. 9, ndr) è connesso a quello che è successo", conclude.

Intanto, sono trascorsi 50 giorni dal tragico crollo del ponte Morandi e il Governo prosegue nel suo balletto di nomi per il commissario alla ricostruzione. E il popolo questa volta non sta né con la Lega, né con il M5s: la prima manifestazione di protesta della città di Genova dopo il crollo del ponte Morandi è stata fissata per lunedì prossimo 8 ottobre. "Oltre il ponte c'è la Valpolcevera che manifesta per la riapertura delle strade di sponda, per difendere i posti di lavoro e per tutelare il diritto alla salute", spiega il volantino pubblicato la scorsa notte sulla pagina fb 'Oltre il ponte c'è...'. Il corteo interesserà il centro di Genova con raduno fissato alle 9 in piazza Caricamento e destinazione finale i palazzi della Regione e della Prefettura.

"Settantamila abitanti della Valpolcevera sono costretti a vivere un presente da incubo e un futuro di incertezza e povertà con quartieri che rischiano di perdere il loro tessuto commerciale e la loro identità, abbiamo aspettato troppo la pazienza è finita", ha spiegato il gruppo spontaneo 'Oltre il ponte illustrando il perché della prima manifestazione di protesta della città organizzata dopo la tragedia del 14 agosto scorso. "Siamo una comunità intrappolata, sequestrata - si legge ancora - perennemente in coda e nel traffico per raggiungere scuole, luoghi di lavoro ed ospedali".

Mentre il popolo di lamenta, i gialloverdi duellano fra di loro sul nome del commissario per la ricostruzione. Insomma si è ancora all’amletico Gemme o non Gemme? Un rebus: una parte della maggioranza al Governo guidata dal M5 Stelle ha infatti manifestato dissensi sulla candidatura di Gemme a causa di un possibile conflitto di interessi: Gemme è manager di Fincantieri, società che potrebbe ricostruire la struttura e famigliari del commissario in pectore (è stato infatti proposto dal Ministro delle Infrastrutture Toninelli lo scorso 28 settembre) abitano nella "zona rossa" degli sfollati a causa del crollo. Sembra che il Governo stia cercando una nuova figura, magari tra i ruoli istituzionali, e in queste ultime ore si sta facendo largo il nome del Sindaco di Genova Marco Bucci, anche se Gemme ha dice di ritenersi "ancora in pista".