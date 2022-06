Genova, la cerimonia di consegna della Seabourn Venture

Seabourn Venture e' la prima delle due navi "expedition" della Compagnia che era in costruzione presso i Cantieri T.Mariotti di Genova e che e' stata ufficialmente consegnata. Lo scafo della nave e' stato costruito secondo gli standard della classe Polar PC6, rendendolo in grado di operare in estate e in autunno su ghiaccio medio in Antartide, nell'Artico e in altre destinazioni in tutto il mondo. La nave e' di nuovissimo design innovativo, creato appositamente per il viaggiatore della spedizione ultra-lusso, a bordo ci sono anche due sottomarini e 24 Zodiac per facilitare lo sbarco anche nei luoghi piu' lontani. L'imbarcazione ha 132 suite con veranda fronte oceano, e puo' ospitare fino a 264 passeggeri. Alla cerimonia di consegna presso i Cantieri T. Mariotti, in via dei Pescatori a Genova, sono intervenuti Josh Leibowitz, presidente di Seabourn Cruise, Marco Ghiglione, ad di T. Mariotti, e Marco Bisagno, presidente di T. Mariotti. Immagini di Luca Zennaro