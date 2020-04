Il Covid-19 colpisce più bambini del previsto, i geloni un possibile sintomo del contagio

Il numero di bambini contagiati dal coronavirus potrebbe essere più ampio di quanto attualmente riportato. Un dettaglio messo in evidenza da un nuovo studio pubblicato sul Journal of Public Health Management and Practice dall'Università della Florida del Sud (Usf) e dall'Istituto femminile per l'indagine sociale indipendente (Wiise), secondo cui per ogni bimbo che necessita di terapia intensiva per Covid-19, ci sarebbero 2.381 bambini infettati dal virus che non presentano sintomi evidenti.

Il Covid-19 colpisce più bambini del previsto

Secondo il registro nordamericano Virtual Picu (Pediatric Intensive Care Units) Systems, 74 bambini negli Stati Uniti sono stati ammessi nelle terapie intensive pediatriche tra il 18 marzo e il 6 aprile per Covid-19, e altri 176.190 sono quelli che sono stati infettati durante questo periodo di tempo. I bambini di età inferiore ai 2 anni rappresentano il 30% dei casi, il 24% ha un'età compresa tra 2 e 11 anni e il 46% dei casi in terapia intensiva è rappresentato da ragazzi tra i 12 e i 17 anni. I ricercatori affermano che se fino al 25% della popolazione americana verrà infettata dal coronavirus prima della fine del 2020, ben 50.000 bambini con malattie gravi dovranno essere ricoverati in ospedale, fra cui 5.400 gravemente malati e che necessitano di ventilazione meccanica.

Geloni, possibile sintomo

"Sui bambini che non sono sintomatici in modo importante stiamo vedendo delle manifestazioni particolari soprattutto negli adolescenti, che somigliano ai geloni ma che difficilmente possono esserlo perché non sono in linea con la stagione. Segnalazioni di questo tipo stanno aumentando sempre di più, quasi a confermare che il virus colpisce i bambini più del previsto lasciando nel suo passaggio delle lesioni nei loro arti inferiori. Per questo motivo vari medici in una lettera indirizzata al ministro della Salute e al presidente dell'Istituto superiore di sanità chiedono di Istituire un Registro nazionale delle lesioni agli arti inferiori simili a geloni 'erythema pernio-like' in età pediatrica proprio in relazione al Covid-19.

L’allarme dei pediatri

"A partire dalla fine del marzo scorso, dopo un mese dal primo caso accertato di Covid-19, le segnalazioni, soprattutto da parte di pediatri di tutta Italia, di lesioni di questo tipo in bambini asintomatici (alcuni alcuni post sindrome parainfluenzale, altri con un genitore Covid-19 positivo, molti altri ancora senza legami evidenti con la viremia) hanno raggiunto dimensioni torrenziali. "Così in Francia, tanto che Luc Sulimovic, presidente del sindacato dei dermatologi francesi - si legge nella lettera - ha deciso di lanciare l'allarme per l'aumento delle lesioni dalle stesse caratteristiche in età pediatrica nel paese transalpino. Nel frattempo, da Whuan, si pubblica il report su (adulti) con uguali lesioni sulle dita dei piedi, in terapia intensiva. Casi vengono descritti in Italia, ma senza comprensibilmente la certificazione della causa Covid-19". Per questo, sottolineano gli esperti, "abbiamo chiesto all'Iss di innalzare il livello di guardia sulla questione. Quadri clinici sovrapponibili vengono ormai quotidianamente segnalati in tutto il mondo". A seguito della "nostra segnalazione all'Iss, lo stesso monito viene rilanciato da un'autorevole piattaforma di dermatologia spagnola".

Il valore clinico delle lesioni

Queste caratteristiche lesioni colpiscono la popolazione pediatrica ed in età adolescenziale. Si accompagnano spesso a dolore e prurito ed evolvono nell'arco di due-tre settimane verso l'autorisoluzione. Se tali lesioni "dovessero essere, nel futuro più imminente, correlate a Covid-19, sarebbero da considerare manifestazioni di notevole valore clinico della stessa infezione, posta la sostanziale asintomaticità della stessa nell'età evolutiva e il contestuale potenziale di contagiosità", affermano gli esperti.

Nessun allarmismo

"Vogliamo però dissuadere da qualsiasi forma di allarmismo ingiustificato. E' da chiarire quindi che - afferma Luigi Promenzio, Direttore Ortopedia Pediatrica VSFC-Catanzaro tra i firmatari della lettera - è totalmente fuorviante pensare che ogni macchia della pelle sia per coronavirus. Le famiglie devono stare tranquille: la rete pediatrica italiana è tra le migliori al mondo, funziona, ed è proprio per questo che riesce a monitorare sul campo variazioni di prevalenze di casi rispetto al normale". La lettera è firmata anche da Federico Longhini (docente di Anestesiologia e Rianimazione UMG-Catanzaro), Fabio Arcangeli (docente di Dermatologia Pediatrica Clinica e Sperimentale, Università Guglielmo Marconi Roma), Elisabetta Cortis (Unità Reumatologia Ospedale Sant'Eugenio di Roma), Elisa Sama (dermatologa pediatrica, Cesena).