Anche se nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverli fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle Isole Maggiori da domenica 26 febbraio le cose cambieranno radicalmente. E’ in arrivo un’ondata di gelo dalla Russia che colpirà soprattutto il Centro-Sud, con temperature e quota neve in netto calo. Ma andiamo con ordine.

Le previsioni per sabato

Sabato dovrebbe essere una giornata di attesa, con prevalenza ancora delle correnti umide sudoccidentali pompate dal vortice iberico e responsabili di annuvolamenti irregolari su Pianura Padana, Liguria, Sardegna e regioni tirreniche, specie centro-settentrionali, localmente associati a qualche piovasco, in intensificazione sui settori sardi entro sera. Sul resto d'Italia le condizioni si manterrebbero invece più stabili con maggior presenza di sole e il clima in generale risulterebbe ancora tutto sommato mite.

Il meteo di domenica

Domenica invece con l'ingresso dell'aria artica, contestualmente all'avvicinamento da ovest e approfondimento di una circolazione ciclonica, le condizioni subirebbero un più deciso cambiamento. La perturbazione associata raggiungerebbe la Penisola, con un peggioramento caratterizzato da piogge e rovesci in intensificazione al Centro-Sud e temperature in brusca diminuzione, tanto che anche la neve cadrebbe a quote via via più basse, a tratti fino in pianura tra Toscana, Umbria, entroterra marchigiano entro fine giornata. La disposizione delle correnti dai quadranti orientali al Nord potrebbe essere causa anche di qualche nevicata a bassa quota o di pianura fin sull'Emilia e sul Piemonte occidentale, ma per il resto gran parte del Nord rischia di vedere precipitazioni scarse o assenti.

Tendenza lunedì

Con l'inizio della nuova settimana dovrebbe proseguire l'irruzione delle correnti artiche sull'Italia, con temperature in ulteriore diminuzione soprattutto al Centro-Nord e altre occasioni per nevicate a quote basse o a tratti anche pianeggianti. Le condizioni andrebbero deteriorandosi anche al Sud, più probabilmente sul versante tirrenico, con temperature in calo ma non sufficienti da permettere alla neve di cadere a bassa quota.