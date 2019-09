Gdf sequestra 2,26mln beni pericolosi

(ANSA) - GORIZIA, 5 SET -I finanzieri della Compagnia di Gorizia hanno sequestrato 2,26 milioni di prodotti non conformi, pericolosi o con marchi contraffatti e denunciato 48 soggetti per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, commercio di prodotti pericolosi, introduzione in Italia di prodotti con segni falsi e ricettazione dopo controlli durati un triennio. Le merci (valore circa 13 milioni) erano a bordo di autoarticolati fermati in posti di controllo delle fiamme gialle isontine sul valico di Gorizia-Sant'Andrea e i caselli autostradali di Villesse e Monfalcone-Lisert. Sono articoli elettronici, elettrici, utensili, giocattoli, prodotti per alimenti, privi di garanzie per la sicurezza e dichiarazioni di conformità per la normativa Ue.Decine le perquisizioni a Gorizia e in provincia di Napoli, Roma, Firenze, Prato, Padova, Milano, Bergamo ove avevano sede le imprese importatrici dei prodotti.L'operazione denominata 'China Shipping' è volta alla verifica dei prodotti che dalla Cina giungono in Italia.