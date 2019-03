Gdf, 700 mila prodotti contraffatti

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - Giubbotti, jeans, pantaloni, felpe, maglioni, t-shirt, cappelli, zaini, trolley, skateboard ed altro, in tutto 700 mila pezzi con il marchio contraffatto dei noti brand del settore dello streetwear, Supreme e Thrasher, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, sono stati sequestrati nel corso dell'operazione 'Golden Brand' dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona in diverse regioni: Marche, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto. I due marchi, popolari tra gli 'skater' e registrati in Italia da parte di due società americane, detentrici dei relativi diritti, venivano prodotti in distretti specializzati nel settore manifatturiero italiano o importati dalla Cina o dall'Albania. I provvedimenti di sequestro sono stati emessi dalla Procura di Ancona a seguito di indagini del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Gdf avviate la scorsa estate da interventi presso un'attività commerciale nelle Marche.