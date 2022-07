Gas: un migliaio in piazza a Piombino per no rigassificatore

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 16 LUG - Sono circa un migliaio di partecipanti a Piombino (Livorno) al corto organizzato dai comitati contro il rigassificatore che il governo ha deciso di collocare in porto. "Manifestiamo anche oggi - dicono gli organizzatori- in corteo per ribadire il nostro dissenso, il nostro no secco all'ipotesi rigassificatore". Il corteo al quale ha preso parte anche il sindaco Francesco Ferrari (FdI) da subito contrario all'ipotesi, si è diretto verso Viale Unità d'Italia, sul marciapiede adiacente la strada, fino alla rotonda della Sol, per poi tornare indietro verso il porto ancora su via Unità di Italia e via della Resistenza. Qualche rallentamento alla circolazione stradale, anche se la situazione al momento è sotto controllo considerato che oggi sono previste 17 mila partenze per l'isola d'Elba. (ANSA).